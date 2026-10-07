Justina Shiroka-Pula inaugurohet sot në postin e Presidentes së Kosovës

Justina Shiroka-Pula inaugurohet sot në postin e Presidentes së Kosovës

Justina Shiroka-Pula do të marrë sot zyrtarisht detyrën e Presidentes së Republikës së Kosovës përmes ceremonisë së inaugurimit.

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Aktiviteti do të nisë në orën 15:00 dhe do të zhvillohet në oborrin e Presidencës.

Agjenda mediale e Presidencës bën të ditur se në ceremoni pritet të marrin pjesë përfaqësues të institucioneve të Kosovës, mysafirë dhe të ftuar të tjerë.

Për të ndjekur nga afër këtë ngjarje, Presidenca u ka bërë thirrje ekipeve mediale të jenë të pranishme në ceremoninë e inaugurimit të Presidentes së re të Kosovës.


Shtuar 7.10.2026 10:21

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