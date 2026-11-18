Shpat Morina, zyrtar në Qendrën për Punë Sociale në Pejë, po pyetet nga Komisioni Hetimor Parlamentar lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt.
Në fillim të seancës, Morina iu drejtua Komisionit me kërkesën që gazetarët të mos e transmetojnë apo raportojnë drejtpërdrejt pyetjet dhe përgjigjet e tij, duke theksuar se bëhet fjalë për një çështje tejet të ndjeshme.
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Ai e arsyetoi këtë kërkesë me faktin se gjatë dëshmisë do të preken tema delikate, përfshirë edhe situatën e djalit të Arlindës.
Kjo seancë zhvillohet në kuadër të hetimeve që po kryen Komisioni Hetimor Parlamentar për të sqaruar rrethanat dhe përgjegjësitë institucionale që lidhen me këtë ngjarje.