Kolonel Fehmi Hoti, ushtrues i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Kosovës, priti sot së bashku me bashkëpunëtorët e tij komandantin e KFOR-it, gjeneralmajor Roberto Vergori.
Gjatë takimit u trajtuan çështje të ndryshme që lidhen me gjendjen e sigurisë në Republikën e Kosovës.
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Ndër pikat e diskutimit ishin edhe aktivitetet e përbashkëta mes Policisë së Kosovës dhe KFOR-it, të cilat ndikojnë në situatën e sigurisë në mbarë vendin.
Të dyja palët u pajtuan se vijimi i bashkëpunimit, ruajtja e mirëbesimit dhe realizimi i aktiviteteve të përbashkëta ndihmojnë në ngritjen e mëtejshme të nivelit të sigurisë së përgjithshme në Republikën e Kosovës, bëhet e ditur në njoftim.
Policia rikonfirmoi gjithashtu vazhdimin e bashkëpunimit dhe avancimin e shkëmbimit të informacioneve, me qëllim ruajtjen e një mjedisi më të qetë dhe më të sigurt për të gjithë qytetarët pa dallim.