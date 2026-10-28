Gjykata në Pejë cakton një muaj paraburgim për Jeton Sylajn

Gjykata në Pejë cakton një muaj paraburgim për Jeton Sylajn

Jeton Sylajt i është caktuar paraburgim për një muaj, pas kërkesës së Prokurorisë Themelore në Pejë. Vendimi i Gjykatës Themelore në Pejë mban datën 27 tetor 2026.

Sipas dokumentit të siguruar nga gazetarja Qëndresa Tërshani, masa zbatohet nga 26 tetori 2026, ora 20:00, deri më 25 nëntor 2026, ora 20:00.

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Vendimin e mori Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal i Gjykatës Themelore në Pejë, pas seancës dëgjimore të zhvilluar më 27 tetor 2026, ku ishin të pranishëm prokurori i shtetit dhe mbrojtësi i të pandehurit.

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Dokumenti bën të ditur se Prokuroria Themelore në Pejë e paraqiti kërkesën për caktimin e paraburgimit në kuadër të procedurës penale ndaj të pandehurit.


Shtuar 28.10.2026 11:45

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