Fëllanza Podrimja është emëruar zëvendësministre në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD) nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.
Sipas njoftimit zyrtar, Kurti e uroi Podrimjen për detyrën e re dhe i shprehu urime për suksese në kryerjen e përgjegjësive institucionale.
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Me këtë emërim, ajo bëhet pjesë e ekipit drejtues të MPJD-së, institucionit që mbulon hartimin dhe zbatimin e politikës së jashtme të Kosovës dhe marrëdhëniet me diasporën.
Njoftimi megjithatë nuk përfshin detaje shtesë për fushat specifike që do të ketë nën përgjegjësi zëvendësministrja e re.