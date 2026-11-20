Albulena Mujaj-Bajraktari, drejtoreshë e Mirëqenies Sociale në Komunën e Pejës, ka hedhur poshtë pohimet se i ka bërë presion Arlinda Zekajt që të tërhiqte ankesën e saj kundër Qendrës për Punë Sociale.
Gjatë dëshmisë para Komisionit Hetimor Parlamentar, i cili po shqyrton veprimet dhe mosveprimet e institucioneve në lidhje me vrasjen e Arlinda Zekajt, ajo deklaroi se Qendra për Punë Sociale në Pejë nuk e kishte vlerësuar viktimën si një rast me rrezikshmëri të lartë. Po ashtu, ajo mohoi se kishte pasur ndikim politik në këtë çështje.
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Sipas drejtoreshës, trajtimi institucional ishte fokusuar kryesisht te fëmija dhe, bazuar në informacionet që ajo dispononte, Arlinda Zekaj nuk kishte deklaruar se ishte në rrezik.
Ajo sqaroi se Qendra për Punë Sociale nuk kishte theksuar asnjëherë se viktima ndodhej në shkallë të lartë rrezikshmërie. Menaxhimi i rastit ishte orientuar në masën më të madhe nga fëmija, ndërsa viktima, sipas të dhënave që kishte ajo, nuk kishte thënë asnjëherë se ndihej e kërcënuar.
E pyetur nga deputeti Adnan Rrustem nëse i kishte bërë presion Arlindës që ta hiqte ankesën, Mujaj-Bajraktari e quajti këtë pretendim absolutisht të pavërtetë dhe shtoi se ai mund të verifikohet. Ajo shpjegoi se ankesat administrative dorëzohen në Qendrën për Shërbim me Qytetarë, regjistrohen aty dhe më pas u përcillen drejtorive përkatëse. Sipas saj, një shkresë e adresuar ndaj saj personalisht ishte drejtuar gabimisht, sepse ajo nuk e kryen detyrën e Qendrës për Punë Sociale, prandaj nuk e kishte pranuar ankesën.
Ajo konfirmoi se ishte takuar me Arlindën pasi rasti ishte denoncuar në Polici më 10 korrik. Sipas saj, Arlinda kishte shkuar menjëherë të hënën dhe ajo e kishte pritur, duke nënvizuar se është e gatshme të presë çdo qytetar që kërkon takim me të. Viktima kishte shprehur shqetësime për mënyrën e trajtimit të rastit në Polici, ku ishte i pranishëm edhe zyrtari i shërbimeve sociale, kishte kërkuar që çështja të trajtohej me pjesëmarrjen e Ambasadës Amerikane dhe kishte ngritur shqetësime për vlerësimin profesional.
Mujaj-Bajraktari tregoi se, pasi e kuptoi qëllimin e takimit, ftoi udhëheqësin e Shërbimeve Sociale në rolin e profesionistit. Ky i fundit e udhëzoi Arlindën që të gjitha ankesat t’i paraqiste me shkrim. Takimi, shtoi ajo, ishte verbal dhe u zhvillua brenda zyrës, ndaj nuk ishte mbajtur procesverbal.
Kur deputetja Doarsa Kica-Xhelili e pyeti nëse rasti ishte trajtuar në mënyrë të njëanshme nga Policia ose Qendra për Punë Sociale, drejtoresha kërkoi sqarim nëse bëhej fjalë për Policinë apo QPS-në. Sipas saj, Arlinda Zekaj kishte shprehur përgjithësisht pakënaqësi për trajtimin e rastit dhe kishte përmendur se në Polici ishte i pranishëm edhe punëtori social.
Duke u bazuar në raportet dhe informacionet që kishte, ajo tha se zyrtari kujdestar i asaj nate kishte vepruar duke vlerësuar rrezikun e paraqitur nga vetë fëmija, i cili kishte deklaruar se nuk dëshironte të shkonte atje ku ndodhej nëna. Vendimi, sipas saj, ishte mbështetur edhe te vullneti i fëmijës, ndërsa raporti i inspektimit në Ministrinë e Familjes kishte konstatuar se zyrtari kishte vepruar në përputhje me ligjin.
Në pyetjet e anëtarëve të komisionit për ndikim politik, ajo u përgjigj negativisht, duke thënë se në këndvështrimin e saj, aty ku ajo udhëheq, nuk ka pasur ndikim politik në rastin e Arlinda Zekajt.
Në rendin e ditës për t’u intervistuar janë gjithashtu Samka Drançolli, zyrtare për Barazi Gjinore në Komunën e Pejës, dhe Blerim Shabani, drejtor i Departamentit në Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare.