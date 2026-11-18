Më 18 nëntor 2026, kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, dha dëshmi para Komisionit Hetimor të Kuvendit të Kosovës në kuadër të hetimit për vrasjen e Arlinda Zekajt.
Pyetjet ndaj tij i drejtuan kryetari i Komisionit, Burim Ramadani, dhe deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Armend Baloku. Muhaxheri u ndal te funksionimi i Drejtorisë për Punë Sociale dhe Qendrës për Punë Sociale në Pejë, si dhe te procedurat e emërimeve në këtë institucion.
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Ai sqaroi se drejtoresha aktuale e QPS-së është në detyrë si ushtruese dhe se emërimi i saj erdhi pas pensionimit të drejtoreshës së mëparshme.
I pyetur nëse kishte pasur ndonjë takim mes drejtoreshës dhe Arlinda Zekajt, Muhaxheri nuk e hodhi poshtë këtë mundësi, por theksoi se nuk i njihte hollësitë e një takimi të tillë.
Në vijim, ai bëri të ditur se Qendra për Punë Sociale i kishte kërkuar Komunës vendosjen e një detektori sigurie në hyrje të objektit, për shkak të frikës se mund të futeshin persona të armatosur. Gjithashtu, nga Komuna ishte kërkuar edhe angazhimi i një personi më të fuqishëm për të siguruar qendrën.
Seanca e Komisionit kishte nisur me dëshminë e Shpresa Lukajt, drejtoreshës së Qendrës për Punë Sociale në Pejë, e cila u pyet për trajtimin institucional të rastit. Ajo deklaroi se menaxherja e rastit të Arlinda Zekajt kishte pasur monitorime të vazhdueshme, por pranoi se në dokumentacionin e rastit mungonte plani individual, i cili kërkohet me ligj.
Sipas saj, zyrtarët e QPS-së kishin punuar me formularët që kishin në dispozicion dhe se masat do të ndërmerren pas të gjeturave të Komisionit. Ajo shtoi se asnjëherë nuk ishte takuar drejtpërdrejt me viktimën.
Në pjesën e pyetjeve, deputeti i Vetëvendosjes, Adnan Rrustemi, e pyeti nëse ajo ishte në dijeni që rastit i mungonte plani individual. Lukaj u përgjigj se zyrtarët kishin vepruar ashtu siç kishin punuar gjithmonë, duke ndjekur formularët ekzistues.
Lidhur me ankesën që Arlinda Zekaj kishte adresuar më 10 korrik pas raportimit të dhunës në familje, drejtoresha e QPS-së shpjegoi se institucioni kishte pranuar një ankesë për trajtim të njëanshëm ndaj një zyrtari që ishte marrë me rastin. Ajo tha se ankesa ishte shqyrtuar, ishte vlerësuar e pabazë dhe se qytetares i ishte kthyer përgjigje.
Deputetja e LDK-së, Doarsa Kica-Xhelili, pyeti nëse kishte pasur monitorim të mjaftueshëm të menaxhimit të lëndës nga personi përgjegjës. Lukaj u përgjigj se menaxherja e rastit kishte kryer monitorime të rregullta dhe se nuk besonte se kishte mungesë në këtë drejtim.
Kica-Xhelili ngriti edhe çështjen e dy përfituesve të rastit — viktimës dhe fëmijës — dhe pyeti se ku qëndronte fëmija gjatë gjithë periudhës së trajtimit dhe nëse dikush ishte marrë me nënën, ndërsa vuri në dukje edhe mundësinë që të mos ishte kryer një rivlerësim i rrezikshmërisë.
Drejtoresha e QPS-së u përgjigj se Arlinda Zekaj në asnjë moment nuk ishte paraqitur si person i rrezikuar pranë qendrës. Ajo sqaroi se viktima kishte qenë në polici, se rasti ishte monitoruar dhe se QPS kishte përmbushur procedurën që i përkiste.
Më tej, deputetja Kica-Xhelili tërhoqi vëmendjen te formulari 003, ku në një rubrikë që kërkonte të tregohej nëse Jeton Sylaj kishte kryer ndonjë vepër penale nuk kishte asnjë përgjigje — as po, as jo. Ajo pyeti nëse drejtoresha ishte njoftuar se një prej formularëve kryesorë nuk ishte plotësuar nga zyrtarët. Lukaj u shpreh se kjo mund të kishte ndodhur për shkak të formës së formularit.
Në fund të dëshmisë së saj, kryetari i Komisionit, Burim Ramadani, e pyeti nëse kishte pasur ndërhyrje nga jashtë — qoftë nga institucione, politikë apo biznese — në punën e Qendrës për Punë Sociale lidhur me këtë rast. Lukaj u përgjigj shkurt: “Absolutisht jo”.
Komisioni Hetimor Parlamentar po shqyrton përgjegjësitë institucionale në vrasjen e Arlinda Zekajt, si dhe mënyrën e trajtimit të rasteve të dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje.