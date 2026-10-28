Deliu kërkon shpjegime nga KPK-ja: “Ku tjetër mund të kërkonte ndihmë Arlinda?

Deliu kërkon shpjegime nga KPK-ja: “Ku tjetër mund të kërkonte ndihmë Arlinda?

Blerta Deliu, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), kërkoi që Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) të japë llogari pa vonesë për rastin e Arlinda Zekajt. Ajo kërkoi sqarime rreth veprimeve dhe mosveprimeve të institucioneve përgjegjëse.

Në një reagim në Facebook, Deliu vuri në pikëpyetje se ku tjetër mund të ishte drejtuar Arlinda për ndihmë dhe kritikoi arsyetimet për institucionet ku ajo kishte kërkuar mbrojtje. Sipas deputetes, kërkesat e Arlindës i ishin adresuar edhe KPK-së.

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Deliu tha se të hënën ishte arritur marrëveshja që Këshilli Prokurorial të ftohej të martën në Komisionin për Legjislacion, por, sipas saj, nuk u dërgua ftesa dhe nuk u mbajt mbledhja.

“Pse po vonohet llogaridhënia?”, pyeti ajo, duke kërkuar që KPK-ja të raportojë sa më parë dhe të paraqesë dokumente e përgjigje për gjithçka që është bërë ose nuk është bërë në këtë rast.

Ajo theksoi se Arlinda kishte kërkuar mbrojtje nga shteti dhe kërkoi që familjarët e saj të marrin informacion për masat e ndërmarra nga institucionet për ta mbrojtur.

“Këshilli Prokurorial duhet të raportojë urgjentisht, me dokumente dhe përgjigje për çdo veprim e mosveprim. Arlinda kërkoi mbrojtje nga shteti. Familja e saj meriton ta dijë çfarë bëri shteti për të”, deklaroi Deliu.


Shtuar 28.10.2026 13:13

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