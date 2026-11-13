Çitaku pas reagimit të BE-së: Drejtësia në Hagë dhe rruga evropiane e Kosovës ecin paralelisht

Vlora Çitaku, ushtruese e detyrës së kryetares së Partisë Demokratike të Kosovës, ka pohuar se angazhimi për një proces të drejtë në Hagë shkon krah për krah me integrimin evropian të Kosovës. Duke iu përgjigjur medias për qëndrimet e Bashkimit Evropian mbi Ligjin për Dhomat e Specializuara, ajo ka kërkuar që debati të përqendrohet te dispozitat konkrete dhe argumentimi juridik.
Sipas Çitakut, PDK-ja i vlerëson me seriozitet shqetësimet e ngritura nga BE-ja dhe partnerët ndërkombëtarë. Ajo ka nënvizuar se bashkëpunimi me Bashkimin Evropian dhe përmbushja e detyrimeve ndërkombëtare mbeten pjesë e pandryshueshme e orientimit shtetëror të partisë, ndaj edhe diskutimi për ligjin duhet të mbështetet në argumente ligjore.
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Duke rikujtuar se është paralajmëruar një proces për amendamentimin e ligjit dhe se gatishmëria për konsultime është bërë publike, Çitaku ka ripërtërirë thirrjen për pjesëmarrje në këtë proces. Ajo ka ftuar BE-në, partnerët ndërkombëtarë, shoqërinë civile dhe ekspertët juridikë të paraqesin vërejtje e propozime konkrete.
Për Çitakun, këto konsultime duhet të sjellin ndikim të mirëfilltë në përmbajtjen e amendamenteve, në mënyrë që kontributet të pasqyrohen në ndryshimet e ligjit.
Në të njëjtën kohë, ajo ka kërkuar që vëmendje po aq serioze t’u kushtohet shqetësimeve të PDK-së për standardet dhe drejtësinë e procesit që po zhvillohet në Hagë. Çitaku ka theksuar se detyrimi i institucioneve të Kosovës për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të vendit mbetet i plotë edhe për çështje që paraqesin vështirësi politike.
Në mbyllje të reagimit, ajo ka rikonfirmuar se PDK-ja do të vijojë të angazhohet me vendosmëri e transparencë, duke bashkëpunuar me aleatët. Sipas saj, kërkimi i drejtësisë nuk ndahet nga rrugëtimi evropian i Kosovës: çlirimtarëve në Hagë u takon një gjykim i drejtë, ndërsa shteti i Kosovës ka përgjegjësinë të punojë për garantimin e këtij standardi.