Brnabiç: Me Ramën do flasim në Tiranë për të ardhmen e ndritur të Ballkanit Perëndimor

Sot në Tiranë pritet të zhvillohet takimi informal, i thirrur nga Kryeministri Rama, me liderët e rajonit, mes të cilëve pritet të jetë edhe Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabiç, e cila në një intervistë për mediat vendase, u shpreh se me homologun e saj shqiptar do të diskutojë në këtë takim për nismën e “Ballkanit të Hapur”

“Pavarësisht disa deklaratave, nuk besoj se Rama është kundër nismës Ballkani i Hapur, mendoj se për këtë ka folur në konferencën e fundit për shtyp me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç. Besoj se e ardhmja e saj është e ndritshme dhe e sigurt dhe që edhe vendet e tjera të rajonit t’i bashkohen kësaj nisme”, tha shefja e qeverisë serbe.

Sipas Brnabiç, “Open Balkan” është një iniciativë autoktone dhe jashtëzakonisht praktike, sepse çdo projekt që bëhet në kuadër të saj ka një aplikim specifik dhe drejtpërdrejt ndjehen përfitimet e tij për ekonominë dhe qytetarët.

“Ky është vetëm fillimi dhe nëse shihni shkëmbimin e ndërsjellë të mallrave mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, harmonizimin e procedurave doganore dhe fitosanitare, shkurtimin e kohës së pritjes në pikat kufitare, qytetarët dhe ekonominë do të na detyrojnë jo vetëm neve, por edhe gjenerata e ardhshme e politikanëve të vazhdojë me këtë iniciativë dhe ta zgjerojë atë”, tha Brnabić.