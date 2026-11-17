Ambasadori i Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, ka mohuar se ka marrë pagesa nga GEN-I Beograd pas emërimit në detyrën diplomatike. Ai ka pranuar, megjithatë, se pagesa nga kjo kompani i janë bërë para se të bëhej ambasador. “Pagesën e fundit nga GEN-i i Beogradit e kam pranuar para se të bëhem ambasador”, deklaroi Berishaj të hënën në mbrëmje në emisionin “Debat Plus” të RTV Dukagjinit.
Gjatë intervistës, gazetari Lirim Mehmetaj e pyeti ambasadorin lidhur me deklaratat e drejtuesve të kompanisë energjetike sllovene. Në programin “Tarça” të televizionit publik slloven RTVSLO, Maks Helbl, kryetar i bordit të GEN-I në Slloveni, kishte thënë se GEN-I Beograd i kishte dhënë Berishajt 0,5 për qind të vlerës së kontratave për furnizim me energji elektrike, të siguruara me ndihmën e tij në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi.
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Berishaj e lidhi çështjen me periudhën kur kishte punuar si këshilltar i GEN-I. Sipas raportimeve për emisionin, atij iu tregua edhe një dokument që paraqiste një periudhë tjetër nga ajo e përmendur prej tij, si dhe shifra mujore. Ambasadori tha se për këto pagesa ishin paguar taksat në Kosovë.
Në fund të vitit 2022, Prokuroria e Specializuar Shtetërore e Sllovenisë, së bashku me Njësinë Kombëtare të Hetimeve, ka nisur hetime mbi bashkëpunimin mes GEN-I Beogradit dhe kompanive të lidhura me Berishajn.
Debati televiziv u zhvillua në të njëjtën ditë kur Qeveria e Kosovës vendosi të ndalojë tregtimin e energjisë elektrike me ndërmarrjet që kanë seli, kompani amë ose pronarë të lidhur me Serbinë. Në të njëjtën kohë, u miratuan edhe masa emergjente 60-ditore për furnizimin me energji. Opozita ka kërkuar që tregtia e energjisë gjatë viteve të fundit të bëhet transparente, ndërsa ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka deklaruar se KOSTT-i dhe KEK-u nuk kanë kryer transaksione me kompani serbe gjatë mandatit të kësaj qeverie.
Marrëdhënia e Berishajt me GEN-I është diskutuar edhe më parë në Kuvend, përmes pyetjeve parlamentare. PDK-ja e ka rikthyer në mënyrë të përsëritur këtë çështje në debatet publike.