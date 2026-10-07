Begaj uron Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen Presidente të Kosovës: Shqipëria dhe Kosova do të ecin së bashku

Begaj uron Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen Presidente të Kosovës: Shqipëria dhe Kosova do të ecin së bashku

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, i ka përcjellë urimet e tij Justina Shiroka-Pulës pas zgjedhjes së saj në detyrën e Presidentes së Republikës së Kosovës.

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Në mesazhin e urimit, Begaj vuri në pah lidhjen dhe bashkëpunimin mes dy vendeve, si edhe synimin e përbashkët për të ardhmen evropiane.

“Urime të përzemërta znj. Justina Shiroka-Pula për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës! Në çdo sfidë dhe në çdo hap drejt së ardhmes evropiane, Shqipëria dhe Kosova do të jenë bashkë.

Urime Presidente! Zoti e bekoftë Kosovën dhe shqiptarët kudo ku janë!”, thuhet në urimin e Begajt.


Shtuar 7.10.2026 08:09

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