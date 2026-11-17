Kryetari i Komisionit Parlamentar për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes, Mefail Bajqinovci, dhe anëtarët e tij zhvilluan takim me ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves.
Në njoftimin e Bajqinovcit thuhet se biseda u përqendrua te prioritetet dhe puna e Komisionit në sektorin e sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe te rëndësia e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë.
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Bajqinovci shkroi në Facebook se i shprehu mirënjohje Mbretërisë së Bashkuar për përkrahjen e vazhdueshme ndaj Kosovës. Ai gjithashtu rikonfirmoi synimin për të zgjeruar bashkëpunimin dhe për të rritur kapacitetet e institucioneve përgjegjëse për sigurinë dhe mbrojtjen.
Sipas deputetit, partneriteti me Mbretërinë e Bashkuar dhe aleatët ndërkombëtarë është kyç për forcimin e sigurisë, ruajtjen e stabilitetit dhe konsolidimin e institucioneve demokratike të Republikës së Kosovës.