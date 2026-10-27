Ambasada gjermane pas vrasjes së Arlinda Zekajt: Mbrojtja e grave duhet të jetë përparësi e përbashkët

Ambasada gjermane pas vrasjes së Arlinda Zekajt: Mbrojtja e grave duhet të jetë përparësi e përbashkët

Ambasada e Gjermanisë në Kosovë reagoi pas vrasjes së Arlinda Zekajt, duke kërkuar intensifikimin e përpjekjeve për të parandaluar dhunën me bazë gjinore dhe për të zbatuar mekanizmat mbrojtës.

Në reagim, ambasada theksoi se kjo ngjarje tragjike dëshmon se femicidi nuk është i veçuar, por një problem serioz shoqëror dhe forma më ekstreme e dhunës ndaj grave, që kërkon përgjigje të vazhdueshme e të bashkërenduar. Sipas saj, siguria dhe mbrojtja e grave në rrezik duhet të jenë përparësi e përbashkët, e mbështetur me masa parandaluese efektive, ndërhyrje institucionale në kohë dhe shërbime mbështetëse të qasshme.

Të lidhura

None found

Ambasada rikujtoi se Kosova është palë në Konventën e Stambollit të Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Ajo u bëri thirrje të gjithë akterëve përkatës të shtojnë përpjekjet për parandalimin e dhunës me bazë gjinore, zbatimin e mekanizmave ekzistues të mbrojtjes dhe ndërtimin e një kulture ku dhuna as nuk tolerohet, as nuk shpërfillet.


Shtuar 27.10.2026 19:37

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara