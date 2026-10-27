Ambasada gjermane pas vrasjes së Arlinda Zekajt: Mbrojtja e grave duhet të jetë përparësi e përbashkët

Ambasada e Gjermanisë në Kosovë reagoi pas vrasjes së Arlinda Zekajt, duke kërkuar intensifikimin e përpjekjeve për të parandaluar dhunën me bazë gjinore dhe për të zbatuar mekanizmat mbrojtës.
Në reagim, ambasada theksoi se kjo ngjarje tragjike dëshmon se femicidi nuk është i veçuar, por një problem serioz shoqëror dhe forma më ekstreme e dhunës ndaj grave, që kërkon përgjigje të vazhdueshme e të bashkërenduar. Sipas saj, siguria dhe mbrojtja e grave në rrezik duhet të jenë përparësi e përbashkët, e mbështetur me masa parandaluese efektive, ndërhyrje institucionale në kohë dhe shërbime mbështetëse të qasshme.
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Ambasada rikujtoi se Kosova është palë në Konventën e Stambollit të Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Ajo u bëri thirrje të gjithë akterëve përkatës të shtojnë përpjekjet për parandalimin e dhunës me bazë gjinore, zbatimin e mekanizmave ekzistues të mbrojtjes dhe ndërtimin e një kulture ku dhuna as nuk tolerohet, as nuk shpërfillet.