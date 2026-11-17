Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka publikuar një alarm sigurie për shtetasit amerikanë në Kosovë, duke i këshilluar të tregojnë vigjilencë të shtuar me afrimin e festave.
Njoftimi, i publikuar më 16 nëntor 2026, u kërkon qytetarëve amerikanë të vëzhgojnë me kujdes mjedisin përreth dhe të marrin masa për mbrojtjen e sigurisë së tyre personale.
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Sipas Ambasadës, grumbullimet e mëdha dhe aktivitetet publike mund të shndërrohen në objektiva të mundshme për grupet terroriste dhe personat e përfshirë në veprimtari kriminale.
Paralajmërimi nënvizon se sulme mund të kryhen pa njoftim paraprak ose me një paralajmërim shumë të shkurtër. Rreziku mund të përfshijë edhe individë që veprojnë të vetëm, ndërsa objektivat e mundshme janë zonat turistike, tregjet, nyjet e transportit, qendrat tregtare, objektet fetare dhe hapësira të tjera publike.
Qytetarëve amerikanë u kërkohet të bëjnë kujdes të veçantë gjatë festivaleve, veprimtarive festive dhe ngjarjeve ku mblidhen shumë njerëz. Ata që ndodhen në zona të vizituara nga turistët duhet të qëndrojnë vigjilentë dhe të respektojnë udhëzimet e policisë dhe shërbimeve të emergjencës.
Ambasada paralajmëron gjithashtu se sezoni i festave në Evropë mund të shoqërohet me vështirësi në udhëtime dhe ndërprerje të rutinës së përditshme. Në njoftim thuhet se gjatë muajve të fundit janë shtuar grevat dhe protestat.
Ndër shqetësimet e tjera përmenden edhe kërcënimet e rreme për bomba, të cilat gjatë nëntorit kanë prekur aviacionin civil në disa vende evropiane dhe kanë shkaktuar anulime apo ndërprerje të fluturimeve.
Për këtë arsye, shtetasve amerikanë që udhëtojnë jashtë vendit u rekomandohet të ndjekin mediat lokale, në mënyrë që të informohen për zhvillimet që mund të ndikojnë në transport dhe në jetën e përditshme.