Alarmi i Kurtit për afrimin e ushtrisë në kufirin e Kosovës, reagon Serbia

Serbia ka reaguar lidhur me videon që kryeministri i Kosovës Albin Kurti publikoi mbrëmë në Facebook.

Kurti publikoi një video përmes së cilës pretendon se ushtarët serbë ndodhen në kufi me veriun e Serbisë, konkretisht në afërsi të fshatit Banje të Zubin Potokut.

Sipas kryeministrit, Forcat e Armatosura të Serbisë po kryejnë stërvitje të rregullta në kufi me qëllimin e vetëm për të shkaktuar provokime.

Lidhur me këtë Nemanja Staroviç, Sekretar Shteti i Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë, pretendon se ky është një “pushtim imagjinar”, ndërsa vazhdon me retorikën dhe pretekstet e Vuçiç se me këtë, Kurti po mbulon ngacmimet ndaj serbëve të Kosovës.

“Për ta thënë edhe njëherë më qartë, ushtria e Serbisë nuk ka hyrë kurrë në territorin e Kosovës pas vitit 1999 dhe kurrë nuk do ta bëjë, derisa kjo të lejohet nga KFOR-i, siç parashikohet në rezolutën 12 44 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së. Kjo video e veçantë e shpërndarë nga Kurti në fakt përfaqëson një patrullë të rregullt të kryer nga forcat tona përgjatë kufirit administrativ, të koordinuar ngushtë me KFOR-in, siç ndodh gjithmonë”., shkruan zyrtari serb në një status në X.