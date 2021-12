Adriana Matoshi shfaqet për herë të parë në emision pas operacionit: Sot e kam sfidu veten

Adriana Matoshi ka folur sërish për gjendjen e saj shëndetësore pak ditë pasi iu nënshtrua një operacioni për të hequr tumorin në tru. Ajo telefonoi në emisionin Pa emër që transmetohet në radion Klan Kosova FM, ku tha se po mundohet të jetë sa më e fortë dhe të mos mendojë për sëmundjen.

“Unë për momentin kam pak kokëdhimbje, sot e kam sfidu veten mos me pi hapa, mos me përdor kurrgja, se po du me tejkalu pa hapa, pa sen edhe po pushoj, e kom kalu atë stresin. Jam t’u mundu që veten me bo mirë, që s’kam kurrgjë, po çona kaniherë edhe po harroj çka kom”, ka thënë Matoshi.

Më tej, Adriana shtoi se nuk e kishte menduar që komentet e njerëzve do t’i kishin dhënë një forcë të jashtëzakonshme. “Kurrë në jetë nuk ma ka marrë mendja se fjalët, komentet, njerëzit, telefonatat, mesazhet ma japin një forcë të jashtëzakonshme edhe kur kam shku ditën me i bërë analizat, atë ditë ishte një marsh i organizuar. Më dukej diçka shumë, s’di me ta përshkru ndjenjën.”, tha ajo.