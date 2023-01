Të gjithë kundër Luizit, Kejvina i bërtet: Mbylle gojën, i pafytyrë

Banorët e shtëpisë së Big Brother Vip Albania duket se kanë nisur “luftë të ftohtë” me Luizin, i cili me strategjitë e tij në lojë ka bërë që të jetë i vetëm përballë të gjithëve dhe të gjithave.

I tillë është rasti i sotëm, ku të gjithë banorët e kanë vënë me shpatulla pas murit, duke bullizuar këngëtarin me në krye Kejvinën, Oltën dhe Amosin, shkruan Albeu.com.

Gjatë një lojë që vëllai i madh u vendosi banorëve, të cilët improvizuan në shtëpi salla gjyqi për të sqaruar keqkuptimet mes tyre, debati mes Luizit dhe Kejvinës ka agravuar në të bërtitura dhe ofendime.

“Mbylle gojën i pafytyrë”, i tha Kejvina Luizit.

Kujtojmë se më herët Amosi bëri deklarata të forta ndaj Luizit. Teksa bisedonte me banorët e tjerë Amosi tha se nëse do ishte jashtë shtëpisë do e çonte Luizin në mal dhe do ta zhvishte lakuriq.

Banorët i janë kundërvënë Luizit pas gënjeshtrës që ai tha atyre për shëndetin, në fillim të gjthë besuan se ai vuante nga një sëmundje e pashërueshme, por rezultatet e analizave që ai bëri përgjigjet e të cilave dolën për 20 minuta treguan se këngëtari gëzon shëndet të mirë../Albeu.com/