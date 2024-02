7 përfitimet nga farat e avokados që përmirësojnë shëndetin dhe bukurinë tuaj!

Ka kaq shumë produkte që kanë veti të dobishme për të cilat ne nuk dimë. Për shembull, një farë avokadoje. Sa herë e kemi hedhur një?

Ja disa nga mënyrat se si mund ta përdorim:

Farat e avokados kanë veti baktericid dhe fungicid. Do të thotë se janë në gjendje të neutralizojnë mikroorganizma të ndryshëm të dëmshëm. Përveç kësaj, farat përmbajnë saponina që nxisin metabolizmin tonë dhe ndihmojnë trupin tonë të heqë qafe kolesterolin e keq. Përveç kësaj, këto produkte përmbajnë kalcium, magnez dhe vitaminë C. Rekomandohet shumë përdorimi i farave të avokados si një produkt kozmetik ose një shtesë ushqimore.

Si të përgatisni farat e avokados?

Para se të gatuani një farë avokadoje, duhet të hiqni lëkurën kafe dhe ta lini farën të thahet. Përdorni një rende për të grirë lëkurën, më pas e vendosni në furrë dhe e pjekim për rreth një orë në temperaturë të ulët. Nuk rekomandohet të hani fara të freskëta.

Si të përdorni farat e avokados si një produkt kozmetik:

Falë efektit të tyre antibakterial, farat e avokados trajtojnë mirë aknet , flokët me vaj dhe zbokthin. Ato gjithashtu kanë një ndikim të mirë në ngjyrën e lëkurës dhe shëndetin e flokëve.

Receta:

Një pastrim. Përzieni farat e grira të avokados me kafenë e bluar , shtoni kripë dhe aplikojeni në lëkurën tuaj. Një krem ​​për tharje. Përzieni ujin e ngrohtë dhe farën e grirë derisa masa të duket si një pastë. Për një efekt më të mirë, shtoni disa pika vaj peme çaji. Aplikojeni trajtimin vetëm në puçrrat tuaja dhe lëreni për 4-6 minuta. Një maskë fytyre. Përzieni një masë me argjilë pluhur, shtoni pak ujë dhe aplikojeni në fytyrë duke shmangur aplikimin në zonën e syve. Pas 15 minutash, lani fytyrën dhe aplikoni një krem ​​hidratues. Një shpëlarje flokësh. Shtoni 30 ml ujë në një tigan me farat e avokados të grira. Ziejeni ujin në temperaturë të ulët për 30 minuta. Filtroni përzierjen dhe shpëlani flokët me këtë ujë pasi t’i lani.

Si ta përdorni si shtesë ushqimore:

Rekomandohet të konsumoni fara avokado nëse vuani nga obeziteti, ateroskleroza ose keni probleme me presionin e gjakut. Ju gjithashtu mund t’i hani ato nëse keni inflamacion (për shembull, grip) ose çrregullime të tretjes. Farat e grira zakonisht shtohen në sallata, smoothie dhe pjata të tjera.

Receta:

Një sallatë. Të gjitha llojet e sallatave kanë shije të shkëlqyeshme me farat e avokados të grira, por ne rekomandojmë përzierjen e pluhurit të farës me perime dhe avokado. Pritini perimet tuaja të preferuara dhe shtoni pak pluhur. Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe vezë, mish të zier ose peshk. Një smoothie. Rrihni në blender 2 gota qumësht bajame, një banane, selino, spinaq dhe 1 lugë çaji pluhur nga farat e avokados. Meqë ra fjala, mund të përdorni çdo recetë tjetër që ju pëlqen, por mbani në mend se farat e avokados janë goxha të hidhura, ndaj është më mirë të shtoni diçka të ëmbël. Një supë kremoze. Skuqni një qepë, shtoni tulin e avokados dhe 15 ml lëng mishi me perime. Prisni derisa supa të vlojë dhe rrihni në blender. Hidheni supën në tasa dhe spërkateni me farat e avokados të grira.