Zebër apo luan? Kafsha që patë të parën në foto tregon anën e vërtetë të personalitetit tuaj

Testet e iluzionit optik përdoren në interpretimet psikologjike të personalitetit për të zbuluar vizionin, perceptimin tuaj, si dhe për të lënë të kuptohet për diçka që është thellë brenda jush, për të cilën ju vetë nuk keni qenë në dijeni. Ne ju sjellim një test të thjeshtë të iluzionit optik që zbulon nëse jeni ekstrovert apo introvert.

Ekstrovertët dhe introvertët janë dy modele sjelljeje të përcaktuara nga Carl Gustav Jung, psikiatri i famshëm zviceran. Një personalitet introvert tregon një person që është i mbyllur nga brenda, një personalitet i tërhequr që është i vështirë të fillojë një bisedë me njerëzit, zakonisht është i turpshëm dhe i padukshëm në shoqëri. Këta njerëz pëlqejnë të kalojnë kohë vetëm dhe kanë një rreth shumë të ngushtë miqsh dhe të njohurish. Ata mund të jenë të prirur ndaj ëndrrave dhe iluzioneve, shpesh duke pasur perceptime që janë joreale për mjedisin.

Një personalitet ekstrovert është i hapur, arrin lehtësisht komunikim edhe me njerëz të panjohur, i pëlqen shoqëria dhe aktivitetet e përbashkëta. Ky lloj personaliteti pëlqen zhurmën, dinamikën, shijon të qenit në qendër të vëmendjes, organizon mbledhje dhe është i hapur ndaj njohjeve të reja.

Ky test i personalitetit mund t’ju ndihmojë të zbuloni më shumë nëse jeni një ekstrovert apo një introvert. Duhet të shikoni foton dhe të përgjigjeni pa menduar se cilën kafshë keni vënë re më parë.

1.Luani- Nëse keni parë një luan fillimisht, jeni një person introvert që pëlqen të kalojë kohë vetëm dhe e shijon atë vetmi në maksimum. Me shumë mundësi, ju jeni një person që ju pëlqen të kaloni kohë me njerëz që janë jashtëzakonisht të afërt. Ju i keni zgjedhur miqtë tuaj me kujdes dhe ata janë njerëz që janë me ju prej vitesh dhe të cilëve mund t’u besoni. Ju pëlqen të qëndroni në shtëpi, të shikoni një film, të lexoni një libër dhe kryesisht zgjidhni këtë formë argëtimi dhe relaksi në vend që të dilni në mbrëmje në turma, me muzikë të lartë dhe me shumë njerëz.

2.Zebra- Nëse së pari keni vënë re një zebër, atëherë jeni një person ekstrovert që është gjithmonë i hapur ndaj njerëzve të rinj dhe përvojave të ndryshme. Ju pëlqen shoqëria e njerëzve dhe shoqërimi, si dhe tubimet e mëdha, zhurmat dhe daljet. Me shumë mundësi jeni një person që ju pëlqen të argëtoheni dhe të njiheni me njerëz të rinj. Gjithashtu, keni tendencë të keni nevojë të jeni në qendër të vëmendjes, ju pëlqen të flisni me njerëzit që sapo takoni. Motoja juaj në jetë është të përqafoni ndryshimin çdo ditë dhe të thyeni absolutisht monotoninë.