Sot 1 gusht, shenjat e Zodiakut që do të kenë fat

Mirë se erdhe gusht, dhe le të festojmë ditën e parë. Për katër shenjat e horoskopit, kjo e enjte do të vijë me një lloj ndjenje paqësore. Ndiheni të sigurtë dhe të qetë me mjedisin tuaj.

Për shkak se është një tranzit i Gaforres, ajo që do të bëjë kjo për këto katër shenja të zodiakut është se do të trokasë në atë vend brenda nesh që dëshiron të dijë se ‘gjithçka është në rregull’

1. Demi

1 gushti do ju sjellë një lajm të mirë, Demi. Ajo që po shikojmë është më shumë se sa ka të ngjarë të jetë e lidhur me punën, dhe kjo ndoshta nuk do të jetë aq tronditëse për ju sa e dinit se diçka do të ndryshonte në gusht. Tani që jemi këtu në ditën e parë, do të filloni të shihni saktësisht se çfarë po ndodh.

2. Luani

‘Carpe diem’ ndoshta fraza jote e ditës, Luan, pasi fati i mirë që do të hasësh duket se buron nga aftësia jote për të njohur se kur duhet të godasësh. Tani, më 1 gusht, mendoni se është koha për të ecur përpara. Ashtu si vetë Hëna, ju jeni gati për të kaluar në një fazë të re.

3. Virgjëresha

Gjëja interesante në lidhje me versionin tuaj është se me 1 gusht, lloji i fatit që hasni është ai që ju bën të kuptoni se jeni kursyer. Ju lehtë mund të jeni përfshirë shumë në të gjitha gjërat e gabuara këtë ditë.

Që ju jeni në gjendje të dilni nga ky detyrim, duket sikur universi sapo u hap dhe ju do mbusheni me fat të mirë. Gjithçka që u desh ishte që ju të mund t’i thoni ‘jo’ asaj. Të thuash ‘jo’ është me të vërtetë një superfuqi dhe dikush mund ta përdorë atë në çdo kohë. Këtë ju do ta mësoni.

4. Ujori

Edhe pse prisnit që 1 gushti të dukej krejt ndryshe, mund ta dini me siguri se keni pasur një fat të rëndë në këtë kohë. Në të vërtetë, ajo që po ndodh është se ju mendonit se diçka do të ndodhte në këtë datë dhe nuk ishit aq të etur për të qenë pjesë e saj.

Ky është një tranzit i butë. Ju do çliroheni nga detyrimet e mëparshme pikërisht në kohën e duhur.