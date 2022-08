Shpjegimi i psikologes: Pse nuk iu pëlqejnë asnjëherë fotot që bëni

A jeni ndër ata që rrallëherë i pëlqeni fotot tuaja? Jeni rregulluar, mendoni se dukeni mirë dhe sapo shkrepni një foto, vini në dyshim nëse jeni dukur ashtu siç keni menduar. Nëse jeni ndjerë ndonjëherë në të njëjtën mënyrë, ngushëllohuni me faktin se nuk jeni të vetmit.

Psikologët nuk janë të befasuar nga kjo gjë. Disa gjëra mund të ndikojnë në këtë fenomen, thotë Aenne Brielmann, Ph.D., psikologe dhe studiuese postdoktorale që studion bukurinë dhe estetikën në Institutin Max Planck për Kibernetikë Biologjike në Gjermani. E para? Pritshmëritë tuaja për shkrepjen perfekte.

“Sa herë që vlerësojmë diçka – qoftë bukuria, shija, çfarë keni – nuk bazohet kurrë në një vlerë absolute që ka ajo gjë”, thotë ajo. Do të thotë, fotografia juaj nuk është objektivisht “e mirë” ose “e keqe” ose nëse preferoni ekuivalentin e mediave sociale, “ia vlen të postohet” ose “nuk ia vlen të postohet”, shkruan abcnews.al.

Në vend të kësaj, “vlerësimi ynë është gjithmonë relativ me pritjet tona,” thotë Brielmann, duke vënë në dukje se shumica prej nesh në fakt kanë pritshmëri mjaft të larta për veten. Kështu, nëse presim që fotografia jonë të jetë më e mirë se mesatarja dhe marrim një foto mesatare, ka më shumë gjasa të zhgënjehemi.

Është një foto e mirë, por ne prisnim të kishim një foto të mrekullueshme. Kirurgët plastikë thonë se pacientët kërkojnë procedura kozmetike për t’u dukur më mirë në selfiet që bëjnë. Problemi është se pritshmëritë e larta nënkuptojnë zhgënjim, siç tha Brielmann, dhe ato gjithashtu ftojnë më shumë gjykim.

Por, ju keni më pak gjasa të kërkoni për ato të meta me kalimin e kohës. Fotoja është bërë. Ju keni vazhduar me jetën. Pra, tani, ju jeni në gjendje ta shikoni imazhin me një kokë të qartë dhe me sy më pak kritikë, sy që harruan çfarëdo vizioni që kishit në kokën tuaj në momentin që e keni marrë atë.

“Disponimi ynë ndikon në mënyrën se si ne e perceptojmë veten,” konfirmon Pamela K. Keel, Ph.D., profesoreshë kërkimore në Universitetin Shtetëror të Floridës, e cila studion çrregullimet e të ngrënit dhe imazhin e trupit. “Pra, një humor i keq mund të kontribuojë në perceptimin më të lartë të papërsosmërive.”