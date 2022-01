Pse hotelet përdorin çarçafë të bardhë?

Duke marrë parasysh se njerëzit, përgjithësisht, nuk janë qenie të qashtra, duket sikur nuk është shumë e volitshme për hotelet të përdorin shtroja në ngjyrat që njollosen më lehtë.

Por brenda kësaj fshihet gjenialiteti i shtrojave të bardha.

Të ftuarit nuk do të donin çarçafë që fshehin njollat. Në fund të fundit si do ta dinit me siguri se shtrojat janë të pastra nëse njollat do të kamufloheshin lehtë?