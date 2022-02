Mos i ndërroni syzet, këto janë disa mënyra për të hequr gërvishtjet nga xhami

Nuk ka asgjë më të keqe se të gërvishtni syzet tuaja të shtrenjta bukur. Mjafton një lëvizje e gabuar ose një rënie për të gërvishtur xhamat.

Zgjidhja në këtë rast nuk është të blini lente të reja, por të përpiqeni të largoni gërvishtjet e bezdisshme që ju prishin shikimin.

Nëse nuk jeni në humor të jepni para për të zëvendësuar syzet tuaja, ka mënyra se si mund t’i bëni ato.

Ne ju sugjerojmë disa zgjidhje për të rikthyer syzet në gjendjen e tyre origjinale dhe për të “zbutur” ndjeshëm gërvishtjet.

Një zgjidhje është pasta e dhëmbëve. Fërkoni butësisht pak pastë dhëmbësh në xham me një leckë, ku ka një gërvishtje. Bëni atë në lëvizje rrethore. Shpëlajeni me ujë të ftohtë dhe përsëritni të njëjtën procedurë nëse gërvishtja nuk është zhdukur.

Një mënyrë e dytë është soda e bukës. Bëni një përzierje me pak ujë dhe 2 lugë sodë buke. Përziejeni përzierjen dhe zhytni një top pambuku në të. Fërkojeni gërvishtjen dhe më pas shpëlani gotat tërësisht me ujë të ftohtë. Mund t’ju duhet ta përsërisni këtë derisa të shihni që shenja të ulet.

Një zgjidhje e tretë është të vendosni pak vazelinë në gërvishtje dhe ta fërkoni butësisht me një leckë. Më pas lagni leckën me pak ujë dhe hiqni vazelinën nga xhamat tuaja.

Më në fund blini një dyll makine dhe vendosni një sasi të vogël në lente. Fërkojeni me një leckë të butë dhe të pastër dhe do të shihni që gërvishtja do të ulet ndjeshëm.