Mos e beso po deshe! “Shrek” nxjerr shtëpinë e tij me qira

Shtëpia e Shrekut është tashmë në Airbnb. Kjo shtëpi aspak e zakontë ndodhet në territorin e Ardverikie Estate, një rezidencë skoceze e shekullit të 19-të në malësitë skoceze, rreth 60 milje në jug të qytetit të Inverness. Ajo përshkruhet si një “kënetë e mbushur me baltë, e mbuluar me myshk dhe me ujë të turbullt”.

Nga DreamWorks Animation, Shreku është një personazh mjaft i dashur dhe i njohur.

Në një promovim special të Airbnb, pushuesit ftohen për të qëndruar në këtë shtëpi kënetë – e cila mban deri në tre të ftuar mbi moshën pesë vjeç – nga 13 tetori.

Nëse imazhet e ofruara, pushuesit mund të krijojnë momente dhe kujtime të paharrueshme në këtë shtëpi të veçantë.

Mobiljet janë prej druri, dhe vlen për t’u përmendur që edhe banjoja është në stilin e vërtetë të Shrek, pasi ndodhet 20 metra larg godinës kryesore.

Mbi dy dekada që kur filmi origjinal “Shrek” fitoi çmimin Oscar për filmin më të mirë të animuar në 2002, ekskluziviteti ka vazhduar të frymëzojë vazhdime, spin-off dhe atraksione turistike.