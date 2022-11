Mënyra se si e mbani telefonin tregon shumë për personalitetin tuaj

Mënyra se si i trajtojmë situatat, njerëzit, na jep shumë detaje të personalitetit tonë. Kjo përfshin mënyrën se si rrimë dhe madje edhe mënyrën se si i mbajmë telefonat. Lexoni më poshtë për të mësuar si është personaliteti juaj bazuar në mënyrën si mbani celularin.

Kur njëra dorë mbështet telefonin dhe gishti i madh i dorës tjetër bën scroll

Nëse e mbani telefonin kështu, atëherë jeni një person i zgjuar, i arsyeshëm dhe i mençur. Fillimisht analizoni situatën dhe më pas hidhni çdo hap. Kjo ju bën të jeni dikush që është i kujdesshëm dhe kjo e bën të vështirë që tjetri t’ju mashtrojë, sepse ju i keni menduar tashmë të gjitha situatat. Por, mungesa juaj kryesore vjen kur bëhet fjalë për dashurinë, pasi ju merrni vendime të pamenduara dhe të shpejta. Ju prireni të jeni paragjykues edhe me partnerin tuaj dhe kjo i prish të gjitha.

Përdorimi i të dy duarve për të përdorur telefonin

Nëse kjo është mënyra se si e trajtoni telefonin tuaj, atëherë shpejtësia është ajo që ju pëlqen. Ju jeni efikas, të mirë në marrjen e vendimeve të shpejta që shpesh janë të drejta. Përshtatja me mjedisin që ndryshon me shpejtësi nuk është një problem për ju. Ju jeni në gjendje të veproni dhe të funksiononi në mënyrë efektive në kushte të reja. Megjithatë, në çështjet e dashurisë, efikasiteti juaj nuk funksionon. Për shkak të personalitetit tuaj këmbëngulës, ndonjëherë ju humbisni dritaren për t’u afruar më shumë me personin me të cilin jeni dhe kjo ka tendencë ta frikësojë atë.

Duke mbajtur telefonin në njërën dorë dhe duke lëvizur me gishtin e madh

Nëse jeni ky person, atëherë niveli juaj i besimit është i mahnitshëm! Marrja e rreziqeve nuk ju frikëson, por në fakt ju jep një nxitje. Ju i bëni të gjitha me mençuri dhe kjo ju ndihmon të arrini rezultate. Por kur bëhet fjalë për dashurinë, ju pëlqen të merrni kohën tuaj për të njohur personin që është në jetën tuaj para se të hidheni në ndonjë hap më serioz. Kjo ndonjëherë i bën njerëzit të supozojnë se ju jeni një person i rezervuar.

Duke përdorur gishtin tregues të njërës dorë për të lëvizur poshtë dhe tjetrën për të mbajtur telefonin

Ju keni shumë ide të shkëlqyera dhe kreative të cilat shpesh i zbatoni në jetën tuaj. Ju pëlqen vetmia pasi kjo ju ndihmon të kanalizoni të gjitha mendimet tuaja dhe të krijoni një kryevepër. Në jetën tuaj të dashurisë, ju bëheni të turpshëm dhe kjo ju pengon të krijoni lidhje të reja. Por kur dikush përpiqet t’ju njohë, ai mahnitet nga personaliteti juaj.