Lexojeni me kujdes metodën japoneze, do të kurseni 35% të pagës suaj këtë shtator

Kur përfundon muaji të gjithëve i ndodh të përfundojë edhe paga. Paratë zhduken shumë më herët nga sa prisnim dhe aty fillojnë vështirësitë e vërteta.

Një metodë origjinale japoneze e quajtur kakeibo, mund të hyjë në jetën tuaj dhe të ndryshojë faktet, sipas cnbc. Metoda specifike që mat mbi 100 vjet jetë, premton të kursejë çdo muaj 35% të pagës suaj dhe shumë para në vit. Gjëja kryesore që duhet të bëni është që në fund të çdo muaji të merrni pak kohë për të regjistruar atë që keni shpenzuar. Kjo do t’ju ndihmojë të kuptoni se ku kanë shkuar paratë tuaja dhe veçanërisht cilat kanë qenë shpenzimet tuaja të panevojshme.

Hulumtimet kanë vërtetuar vazhdimisht përfitimet e shumta të të shkruarit me dorë: mund t’ju ndihmojë të bëni ndryshime pozitive duke ju inkurajuar të identifikoni arsyet e zakoneve tuaja të këqija që ju pengojnë të kurseni.

Sipas metodës kakeibo, duhet t’i bëni vetes pyetjet e mëposhtme përpara se të blini artikuj që mund të mos jenë aq të nevojshëm. Pyetjet janë si më poshtë:

A mund të jetoj pa këtë artikull?

A do ta përdor në të vërtetë?

A kam vend për të?

Si e pashë për herë të parë? (A e pashë pasi u futa në një dyqan nga mërzia?)

Cila është gjendja ime e përgjithshme emocionale sot? (A ndikon në blerjen që dua të bëj?)

Si ndihem për blerjen e tij? (I lumtur? I emocionuar? Indiferent? Dhe sa do të zgjasë kjo ndjenjë?)

Në fakt me këtë metodë ju gjithmonë mendoni dy herë përpara se të bëni një blerje. Gjithashtu ju mëson të organizoni më mirë katër fushat kryesore ku i shpenzoni paratë tuaja:

Shpenzimet e jetesës

Kostot opsionale

Qytetërimi

Shtesë

Kur të kuptoni se ku shpenzoni pa nevojë, do të ndaloni së bërë dhe do të kurseni shumë para në muaj, madje 35% të pagës suaj. Format e mëposhtme të kakeibo excel mund t’ju ndihmojnë të organizoni edhe më lehtë./albeu.com/