Kjo kafshë tërheq vetëm LUMTURINË: Nëse e mbani në këtë vend llogaria bankare do të dyfishohet (FOTO LAJM)

Sipas feng shui-t, çdo objekt ka karakteristikat e tij pozitive dhe negative. Disa artikuj janë të mirë për ne, por nëse janë në vendin e gabuar, do të kenë një efekt krejtësisht kundër.

Ekspertët pohojnë se mbajtja e një elefanti ka një efekt pozitiv dhe se një elefant sjell begati në shtëpinë kudo që të jetë. Por është interesante që kjo figurë mund të tërheqë lloje të ndryshme lumturie, për t’i dhënë asaj një qëllim të veçantë, shkruan albeu.com.

Nëse mbani një elefant pranë derës, ai do t’i mbrojë të gjithë anëtarët e familjes tuaj dhe do t’i mbrojë ata nga sëmundjet. Ndërsa në oborr do të thotë mbrojtje nga të gjitha ndikimet negative.

Çiftet që duan të kenë fëmijë duhet ta mbajnë në dhomën e gjumit.

Personat që duan të sigurojnë siguri materiale, dhoma e ndenjes është pjesa e shtëpisë ku duhet të qëndrojë elefanti, në mënyrë që trungu të jetë përballë dritares. /albeu.com/