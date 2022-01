Ka interpretime të ndryshme: Zbuloni kuptimin e orës fikse

00:00- Një i dashur ju do vërtet.

01: 01- Dikush do të donte të flinte me ju.

02: 02- Një i dashur nuk do t’ju harrojë kurrë.

03: 03- Ai/ajo mendon për ju.

04: 04- Dikush ra në dashuri me ju me shikim të parë.

05: 05- Personi që e keni fjalën thjesht po luan me ju.

06: 06- Ai e do buzëqeshjen tuaj.

07: 07- Një i dashur dëshiron t’ju thotë diçka,por parandalohet

08:08- Është i dashuruar.

09: 09- Dikush me të vërtetë dëshiron të jetë me ju.

10: 10- Dikush po shijon pamjen tuaj.

11:11- Sot është dita juaj me fat.

12: 12- Simpatia juaj do të kthehet në dashurinë tuaj të mëparshme.

13: 13- Dikush po vuan për shkakun tuaj.

14:14- Prisni lumturi të madhe.

15:15- I dashuri/e dashura juaj është xheloze.

16: 16- Nuk jeni të denjë për personin me të cilin jeni dashuruar.

17: 17- Vuajtjet e dashurisë ju presin.

18: 18- Dikush i do sytë tuaj.

19: 19- Dashuria juaj po ju fsheh diçka.

20:20- Një person i dashur do t’ju përmendë gjithmonë.

21: 21- Prisni rrezik.

22:22- Nesër ju pret lumturia e madhe.

23: 23- Dikush ju do vërtet në shtrat.

Shumë ithtarë të “parashikimeve” të tilla të ngjarjeve të së ardhmes besojnë se intuita është një faktor shumë i rëndësishëm dhe se gjithçka ndodh për një arsye sepse rastësitë thjesht nuk ekzistojnë.

Kuptimi i duarve të palosura, pra saktësisht në mesditë ose në mesnatë, gjithmonë ka nënkuptuar që dikush na do, dhe duart e shtrira, domethënë saktësisht në orën 6, do të thotë sipas këtyre besimeve se dikush mendon për ne ose se dikush dëshiron të jetë me ne, madje edhe në një situatë ku ka një rival. /albeu.com