Horoskopi 19 janar, ja çfarë parashikojnë yjet

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten po përjetoni një fazë pasigurie, në këtë periudhë do të jeni më të përpiktë se zakonisht. Ju nuk duhet të keni frikë nga goditjet e mëdha nëse nuk dëshironi t’i shkaktoni ato vullnetarisht. Për sa i përket punës, armatoseni me durim kur përballeni me angazhimin ndonjëherë urgjent që do t’ju kërkohet.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten pas një periudhe revolucionesh të vogla apo të mëdha personale, tani jeni duke u “vendosur”. Mundohuni të gjeni disa devijime për t’i ndarë dhe përjetuar me dashurinë tuaj. Për sa i përket punës, kushtojini vëmendje parave.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten kjo që po përjetoni është sigurisht një periudhë më e mirë se në fillim të muajit, ato pak situata të kundërta përjetohen me më shumë vetëdije. Pas pak ditësh Venusi nuk do të jetë më kundër.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten emocioni i shkeljes apo “komplikimi” me çdo kusht do të përfundojë duke të marrë dorën. Duhet të kuptosh se sa e rëndësishme është dashuria. Për sa i përket punës, prisni disa përgjigje. Zgjidhjet më të mira nga mesi i shkurtit, por ndryshimet mund të diskutohen tani.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten ka shenja të një rifillimi të mundshëm të dialogut dhe ato duhen respektuar, kujdes nga përplasjet e shpejta, çdo takim i ri do të duhet të vlerësohet me shumë kujdes. Ditët fituese janë të premten dhe e shtuna, mos e nënvlerësoni një takim.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten konfirmimi mund të arrijë në fund të muajit, një miqësi bëhet diçka më shumë! Mos e përjashtoni mundësinë e një dashurie të re. Për sa i përket punës, transferimeve të zyrës, ndryshimet në vazhdim. Në jetën tuaj gjërat më të bukura dhe rastet më të rëndësishme janë rezultat i meditimeve të duhura.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën në tranziti i favorshëm i Venusit vazhdon. Çdo situatë kritike apo polemika duhet të sqarohet më së voni deri në fillim të shkurtit. Sa i përket punës, qielli ofron bashkëpunime.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten po përpiqeni të gjeni një pikë referimi, pak më shumë siguri. Prandaj, është e mundur të imagjinoni miqësi që mund të bëhen diçka e rëndësishme dhe e thellë nëse zemra ka qëndruar vetëm për ca kohë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten po përjetoni një javë me Venusin në shenjën tuaj, një ngjarje për t’u shfrytëzuar pasi sjell pasion! Duhet përmendur veçanërisht dëshira për të dashuruar, e cila është më e fortë në ditë të caktuara të javës. Sa i përket punës, përvojat e kaluara sjellin sukses dhe sfondin e duhur për punë të reja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten edhe pak javë dhe Afërdita do të jetë në shenjën tuaj, nuk duhet të mbajmë mënjanë asnjë lidhje që lind në këto ditë. Të tjerët, sado të kuptueshëm që të jenë, jo gjithmonë e kuptojnë plotësisht atë që po ndodh brenda jush. Për sa i përket punës, do të mund të merret një çmim deri në fund të janarit.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten pas zënkave të muajit të kaluar për shumë çifte është koha për një armëpushim, një tarifë e dukshme sharmi i vjen në ndihmë edhe beqarëve. Për sa i përket punës, kjo është periudha e duhur për të planifikuar ngjarjet që do të çojnë në aksione të mëdha dhe realizimin e ideve të rëndësishme deri në fund të majit.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten po përjetoni një periudhë sigurie për ndjenjat tuaja. Marrëdhëniet duhet të konsiderohen me entuziazëm edhe nëse ato nisin vetëm nga një premtim dashurie që ende nuk është konsoliduar. Për sa i përket punës, konfirmimet dhe një bonus i vogël mund të mbërrijnë në fund të muajit në fillim të shkurtit.