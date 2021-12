Festat e fundvitit, këto gjëra nuk duhet t’i postoni në rrjetet tuaja sociale

Shmangni zemërimin me të tjerët përmes rrjeteve sociale, mos u tregoni cinik, egoist ose mosmirënjohës.

1. Dhuratat që nuk ju pëlqyen.

Pavarësisht se sa nuk ju pëlqeu dhurata, nëse partneri juaj gaboi apo nëna juaj ju dha diçka irrituese, Krishtlindja është në një kohë kur duhet të vlerësoni më shumë vlerat – familjen dhe mirënjohjen. Lërini gjëra të tilla jashtë linje. Secila prej tyre ka bërë disa përpjekje për dhuratën tuaj dhe vlera e saj nuk duhet të errësojë marrëdhënien tuaj, më së paku nuk duhet t’i ekspozojë ato para publikut të rrjeteve sociale. Mund të jetë shumë mizore, e shëmtuar dhe mund t’i lëndojë shumë sepse – shanset janë që ata të kuptojnë se për kë e keni fjalën.

2. Mburrja për dhuratat që keni marrë

Mbani gjithmonë parasysh se ju po e bëni këtë përpara një grupi njerëzish të tjerë, disa qindra miqve tuaj në “Facebook” ose “Instagram”. Është kënaqësi të tregosh dhuratat e shkëlqyera të fëmijërisë, por kur jeton në botën e të rriturve nuk është thjesht e këndshme. Mund të keni shumë dhe kjo është fantastike për ju, por shumë njerëz që kanë lexuar statusin tuaj mund të mos kenë ngrënë asnjë drekë familjare ose të jetojnë nga pagesa në çek ose nuk mund t’i përballojnë fëmijët as dhuratën më të vogël. Jini të ndjeshëm ndaj të tjerëve sepse ky është kuptimi i Krishtlindjes.Përveç kësaj, mburrja për dhuratat e shtrenjta mund të jetë një ftesë për hajdutët.

3. Grindje me partnerin

Nëse Krishtlindja juaj nuk ishte e bukur, nëse gjysma tjetër ju zhgënjeu dhe jo vetëm që nuk ju lejoi pushime përrallash, por i prishi ato, gjithsesi, mos e shpërndani në rrjetet sociale. Merrni frymë thellë, bëni një shëtitje vetë dhe anashkaloni publikimin në internet. Shanset janë që ju vetëm ta përkeqësoni situatën.

4. Drama familjare

Sado që mund të jetë interesante për të tjerët të lexojnë, mediet sociale nuk janë një vend për të ndarë problemet familjare. Përkundrazi, mund t’i bëjnë edhe më të fortë dhe më larg jush. Mund t’ju prishë edhe pushimet pasi të gjithë të lexojnë atë që keni shkruar ose të tjerët t’ua përcjellin. Nëse doni të zgjidhni diçka, atëherë bëjeni ballë për ballë dhe jo përmes Facebook.

5. Pikëpamjet tuaja politike

Krishtlindja është një kohë paqeje kur duhet t’i përkushtohesh familjes, komunitetit dhe atyre në nevojë, ndaj më mirë të përmbaheni nga komentet tuaja cinike politike. Askujt nuk i pëlqen t’i prishet shpirti i Krishtlindjes nga apatia e njerëzve të tjerë.

6. Imazhet e të tjerëve pa lejen e tyre

Sot dimë shumë për mbrojtjen e privatësisë dhe pse është e nevojshme. Mos postoni një foto të të tjerëve vetëm sepse fotografia është e bukur për ju, veçanërisht nëse janë fëmijë. Pyetni ata fillimisht, nëse bëhet fjalë për të vegjlit, kontrolloni me prindërit dhe vetëm më pas publikoni.

7. Çdo deklaratë që nënçmon religjionet e tjera

Ju mund të mos e dini se cili nga miqtë tuaj po feston saktësisht Krishtlindjet dhe cili vetëm Vitin e Ri. Nëse merrni një mesazh që nuk është plotësisht i përshtatshëm për ju, mos u zemëroni, të gjitha dëshirat shprehen me qëllime të mira.

8. Çdo gjë që shefi juaj mund të shohë

Ndonjëherë ne relaksohemi shumë në profilet tona dhe harrojmë se pothuajse të gjithë mund ta shohin atë që postojmë, edhe kur e mbrojmë mirë profilin tonë. Miqtë nga miqtë mund të shohin gjithçka, dhe ne nuk mund ta kontrollojmë atë. Pra, kini kujdes se çfarë postoni në gjendje të dehur.

9. Një tufë ‘selfie’

Ndërsa mund të duket joshëse të publikosh një vetë të redaktuar në mënyrë të përsosur, Krishtlindja nuk është padyshim koha për këtë. Përveç kësaj, tashmë është e vështirë për të gjithë të shikojnë ‘selfiet’ e njerëzve të tjerë. Në këtë kohë të bashkimit, do të ishte më mirë të shihnit fotot tuaja familjare që dërgojnë një mesazh bashkimi, shoqërie të mirë, kënaqësi dhe një atmosferë Krishtlindjesh.

10. Jeni non-stop ‘online’

Vetëm 10 vjet më parë, një telefon në tavolinë gjatë drekës do të konsiderohej si vrazhdësia e fundit. Në heshtje, u bë e shpeshtë. Por kjo nuk do të thotë se është plotësisht normale. Ndani momentet tuaja të mrekullueshme në internet me miqtë, por mos qëndroni gjithmonë në celularin tuaj. Shoqërohuni, shijoni dhe shikoni botën me sytë tuaj, jo përmes kamerës së telefonit celular.