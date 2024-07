Duhet postuar partneri në rrjete sociale? Ja çfarë thonë studimet

Ju mund të keni dëgjuar thënien se çiftet e lumtur postojnë më së paku për marrëdhënien e tyre në internet.

Megjithatë, nëse marrëdhënia juaj mungon dukshëm ndërmjet postimeve, ndoshta ka një arsye pse. Teknologjia ka ndryshuar përgjithmonë peizazhin e marrëdhënieve në një fushë të minuar të shkaktuar nga aplikacioni. Pra, cilat janë rregullat për të postuar partnerin tuaj në internet?

Fillimet dhe përfundimet e marrëdhënieve tona në ditët e sotme janë shënuar nga veprime dixhitale, por sjellja jonë në mediat sociale gjatë marrëdhënieve tona mund të jetë e mbushur me pasiguri dhe argumente, ndonjëherë duke na shtyrë të vëmë në dyshim ndjenjat e partnerit tonë për ne. Kur bëhet fjalë për mediat sociale, çfarë duan njerëzit që të bëjnë partnerët e tyre?

Raporti i Bumble’s Love Unfiltered 2023 zbuloi se 27 përqind e mbi 1000 të anketuarve duan që dikush me të cilin po takohen të postojë rreth tyre në mediat sociale. Një studim i vitit 2020 nga Krueger dhe Forest zbuloi gjithashtu se njerëzit që ndanin marrëdhëniet e tyre në internet raportuan ndjenja më të forta lidhjeje me partnerin e tyre.

Anasjelltas, një sondazh i ndryshëm i 2000 britanikëve në marrëdhënie zbuloi se ata që nuk postuan kurrë për partnerin e tyre në internet kishin më shumë gjasa të raportonin se ishin “shumë të lumtur” në marrëdhënien e tyre në krahasim me njerëzit që postonin për të disa herë në vit, një herë në javë ose tri herë në javë. Universiteti Northwestern zbuloi gjithashtu se ata që postonin më shpesh për partnerët e tyre ndiheshin të pasigurt në marrëdhëniet e tyre.

Për shkak të asaj se sa të ndërlidhura janë mediat sociale me ekzistencën tonë, nuk mund t’i shmanget faktit që qasja juaj në praninë tuaj në internet si çift ka një ndikim në marrëdhënien tuaj offline. Nuk është e detyrueshme të ndani informacion në lidhje me jetën tuaj të dashurisë në internet, por shumica e njerëzve e bëjnë këtë. Është ekuivalenti i internetit i hedhjes së “të dashurit tim” ose “të dashurës sime” me zë të lartë në bisedë gjatë një nate jashtë.