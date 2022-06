Dubai: Një përrallë në shkretëtirë

Dubai është një destinacion që ia vlen të vizitohet. Dubai është një përrallë në shkretëtirë, e ngjashme me metropolet arabe të krijuara mbi “arin e zi”, por gjithsesi i veçantë sepse përmirësoi më së miri naftë dhe u bë një qendër ekonomike, trafiku, financiare dhe turistike pa konkurrencë në atë pjesë të botë.

Gjithçka këtu duhej të ishte më e madhja, më e larta, më e pasura… Ekziston edhe Burj Khalifa, ndërtesa më e lartë në botë dhe një atraksion turistik i klasit të parë. Ndërtesa është 828 metra e lartë dhe ka 163 kate.

Kur pas pak vitesh humbet primatin e saj nga Kingdom Tower në Saudi Jeddah, ndërtesa e parë me lartësi mbi një kilometër, Dubai ka një përgjigje gati. Rreth dhjetë kilometra larg Burj Khalifa nga shkretëtira, Kulla Creek do të ngrihet drejt reve nga një lartësi e pabesueshme 1,345 metra, shkruan albeu.com.

Për turistët është i pashmangshëm Dubai Mall, një qendër tregtare për të cilën do të dëgjoni këtu dhe është e vështirë të vërtetohet në internet, se është më e madhja në botë. Për turistët, është holli i Burj Khalifa, me dyqane të panumërta, akuariumin e tij, zmadhimin nënujor dhe një shatërvan të mahnitshëm.

Për një ndjenjë të vërtetë të kësaj pjese të botës, do t’ju duhet të dilni nga qyteti dhe të provoni disa nga safari në shkretëtirë. Të hipësh në deve është e mbivlerësuar dhe është vetëm për mediat sociale, por udhëtimet e egra me SUV në duna janë diçka që do të mbetet në kujtesën tuaj për një kohë shumë të gjatë. SUV-të drejtohen nga shoferë vendas, maniakë të vërtetë dhe nuk duhet ta humbisni.

Dhe mos kaloni pa provuar disa nga specialitetet vendase. Në detin e restoranteve me kuzhina nga e gjithë bota, përpiquni të gjeni diku një puding me hurma të bëra vetë. Një fishekzjarrë e vërtetë shijesh në një tas dhe një premtim që duhet të ktheheni në shkretëtirë. /albeu.com/