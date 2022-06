Do t’i blinit? Shiten për çmimin marramendës në ankand, qershitë prej “ari”

As qershitë e shitura në Japoni me një çmim rekord nuk ishin prej ari. Më konkretisht, një kuti me 15 qershi të varietetit të rrallë Junoheart u shitën në tregun Hatsinohe në Japoni.

Shuma është marramendëse. Qershitë u shitën për 600 mijë jen ose 4100 euro. Fruti, i quajtur Aomori Heartbeat, që është specia më e mirë e kësaj varieteti, kushton 273 dhe disa euro secili, ndërsa çmimi i tyre i shitjes e ka tejkaluar shumë rekordin e vitit të kaluar prej 450,000 jenësh. Kjo shumëllojshmëri e re u zhvillua nga qeveria rajonale e Aomorit në 2019.

Kush ishte ofertuesi më i madh?

Ofertuesi më i madh ishte kompania me shumicë e frutave dhe perimeve me bazë në prefekturën Tsimba, Nagatsuka Seika, e cila ishte ajo që fitoi ankandin vitin e kaluar.

“Pasioni i prodhuesit është i madh dhe këto qershi nuk mund të gjenden askund tjetër”, tha presidenti i kompanisë, Kyoko Nagatsuka. “Shumë njerëz janë të befasuar nga madhësia dhe ëmbëlsia e tyre. Edhe pse ka shumë që nuk i njohin, këto qershi do t’i rekomandoja në të gjithë vendin”, theksoi ai vitin e kaluar./albeu.com/