“Ditën që më vdiq nëna ndryshova mendim”, nusja tregon si u shtang nga veprimi që nuk e priste kurrë nga vjehrra atë ditë

Më kujtohej ende koha kur nëna ime qau gjatë gjithë natës, duke e ditur se do të martohesha dhe nuk do të jetoja më me të të nesërmen.

Jam rritur në një familje shumë të lumtur, me një nënë të dashur dhe një baba të kujdesshëm që më donte. Meqenëse isha fëmija i vetëm, nuk ishte e lehtë të ndahesha me prindërit pasi u martova.

Ndihem fajtor kur shoh nënën time duke qarë, por e binda se do ta vizitoja gjithmonë në të ardhmen. “Mami, mos qaj, nuk është shumë larg. Unë jam vetëm dy orë larg teje dhe babit, – i thashë asaj.

Nëna më kapi dorën dhe më tha: “Dy orë nuk janë të gjata? Sa shpejt do të kthehesh dhe do të më vizitosh mua dhe babin tënd?”

Mora dorën e nënës sime dhe iu përgjigja: “Mami, të premtoj të vizitoj ty dhe babin të paktën një herë në muaj, mirë?”

Më vonë, u transferova në shtëpinë e burrit tim, ku ai qëndroi së bashku me prindërit e tij. Fillimisht, nuk ishte e lehtë të përshtatesha me familjen time të re, veçanërisht me vjehrrën time, e cila dukej se gjithmonë gjen faj në çdo gjë që bëja.

Fjalët e saj ishin gjithmonë të ashpra për veshët e mi, por thellë në zemrën time, e dija se ajo në të vërtetë kujdesej për mua.

Megjithatë, ne thjesht nuk mund të merreshim vesh me njëri-tjetrin. Falë bashkëshortit tim të dashur, arrita të përshtatem me jetën time të re.

Fatkeqësisht, jeta nuk ishte gjithmonë një shtrat me trëndafila. Kur isha tre muajshe shtatzënë me fëmijën tim të parë, mora lajmin më shkatërrues në jetën time.

Nëna ime ndërroi jetë pasi u përfshi në një aksident. Papritur, jeta ime u duk e zymtë dhe e zbrazët, percjell albeu.com.

Nuk dija çfarë të bëja dhe çfarë të mendoja. Nuk mbaja mend se sa kohë isha në pikëllim për vdekjen e papritur të nënës sime, derisa më erdhi në mendje për babain tim.

Nëse e kisha të vështirë ta pranoja vdekjen e saj, duhet të kishte qenë edhe më e vështirë për babain tim.

Kështu, i thashë burrit tim se doja të rrija pak me babain tim. Nuk mund ta lija të mbante zi vetëm. Të paktën, ai ende më ka mua, vajzën e tij të vetme.

Kur unë dhe burri im arritëm në shtëpinë e prindërve të mi, papritmas dëgjoj një zë të njohur që vinte nga brenda shtëpisë. Isha e hutuar.

Unë dhe babai im nuk kishim të afërm të tjerë që jetonin aty pranë, kështu që u befasova kur pashë që babai im kishte shoqëri.

Sapo hyra në shtëpi, u trondita. Aty, në dhomën e ndenjes, ishin vjehërrit e mi, të cilët ishin ulur pranë babait tim të pikëlluar. Ishte një pamje që nuk e kisha menduar kurrë se do ta shihja.

Vjehrri im i dha babait tim një përkëdhelje ngushëlluese në shpinë, ndërsa vjehrra ia mbante dorën.

Ata kishin qëndruar me babain tim që nga funerali dhe po përpiqeshin ta bindnin të jetonte me ne.

“Babai im dhe unë erdhëm direkt nga shtëpia e tezes tuaj. Ne i thamë babait tënd të vendoset me ne, por babai yt nuk dëshiron. Jemi të shqetësuar për shëndetin e tij. Mendoj se mund të jetë më e mira për ju të bindni babanë tuaj, – më pëshpëriti vjehrra.

“Ai është më se i mirëpritur të qëndrojë me ne. Në fund të fundit, ne jemi një familje, “më buzëqeshi ajo.

Gjithë këto kohë mendova se ajo po tregohej e ftohtë me mua, sepse nuk më pëlqente si nuse e saj. Nuk e dija se kisha gabuar për të.

Sapo e kisha humbur nënën time përgjithmonë, por në të njëjtën kohë, kuptova se isha e bekuar me dashurinë e nënës edhe një herë./albeu.com/