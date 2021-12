Bill Gates anulon pushimet për Krishtlindje, mesazhi që jep

Bill Gates ka anuluar pushimet e tij, ndikuar nga situata e pandemisë për shkak edhe të mutacionit Omicron. Në një postim në Twitter, miliarderi dhe themeluesi i Microsoft-it, njoftoi se ai anuloi pushimet e tij të Krishtlindjeve për shkak të valës së re të pandemisë.

Bill Gates, fondacioni i të cilit po bën përpjekje për të luftuar Covid-19, shkroi në Twitter: “E di që është zhgënjyese të kesh Krishtlindje me Covid edhe këtë vit. Por gjërat nuk do të jenë kështu përgjithmonë. Një ditë do të përfundojë pandemia dhe sa më mirë të kujdesemi për njëri-tjetrin, aq më shpejt do të vijë kjo kohë.”

Madje, miliarderi vlerësoi se vala aktuale e pandemisë do të përfundojë në mars të vitit të ardhshëm, sepse mutacioni i ri i koronavirusit po përhapet me shpejtësi marramendëse. “Këta muaj mund të jenë të vështirë, por unë ende besoj se nëse marrim hapat e duhur, pandemia mund të përfundojë në vitin 2022”, tha Gates, duke parashikuar nëse Omicron do të vazhdojë të përhapet me këtë ritëm, së shpejti, mutacioni i ri Covid-19 do të gjendet në çdo vend të botës.