A ka vërtet kaq shumë ofera? 5 fakte interesante për “të premten e zezë”

E premtja e zezë konsiderohet një nga ditët që tani më së shumti përdoret në SHBA dhe ndërlidhet me idenë e blerjeve të shumta. E premtja e zezë është gjithmonë e premtja pas Ditës së Falenderimeve. Emri i kësaj dite i referothet 24 Shtatorit 1869 që paraqet një panik financiar në Shtetet e Bashkuara, me ç’rast ndërlidhet me emrin e Jay Gould dhe biznesmeni James Fisk të cilët u përpoqën të mbyllnin tregun e arit, gjë kjo e cila rezultoi në një panik financiar

Pas Ditës së Falenderimeve, jo vetëm në SHBA, por edhe në vende tjera shumë njerëz fillojnë me blerjen për festat dhe jo vetëm. Në ditën ’Black Friday’ shumë dyqane të ndryshme ofrojnë zbritje.

Disa nga faktet më interesante të kësaj dite mund të gjeni më poshtë:

1.‘Black Friday’ tërheq më shumë njerëz se Disneyland.

Në këtë ditë shumica e amerikanëve, më shumë shpenzojnë kohë për të bërë blerje se sa duke vizituar pikat e Disney. Afërsisht 1.337 milion amerikanë në këtë ditë bëjnë blerje në dyqane ose internet.

2. Më shumë njerëz vdesin duke bërë blerje se sa në sulmet e peshkaqenëve.

3. Jo të gjitha dyqanet pëlqejnë të Premten e Zezë. Shumë punëtor kanë protestuar në këtë ditë, duke bërë thirrje për paga më të larta.

4. Disa oferta nuk janë vërtet oferta.

5. E Premtja e Zezë është bërë globale. Kjo nënkupton se ‘E premtja e zezë’ tanimë ndodhë në mbarë botën dhe jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.