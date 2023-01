Sulm i përgjakshëm në ambasadën e Azerbajxhanit në Teheran

Ambasada e Azerbajxhanit në kryeqytetin e Iranit, Teheran është sulmuar me armë zjarri mëngjesin e sotëm.

Sipas medieve vendase nga sulmi ka mbteur i vrarë një punonjës i ambasadës, ndërsa dy të tjerë janë plagosur.

The head of the security service of the Azerbaijani embassy in Tehran, Orkhan Askerov, died during the repulse of the attack.

