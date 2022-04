Pentagoni: Avionë ushtarakë shtesë janë dërguar në Ukrainë

Ukraina ka marrë avionë shtesë luftarakë nga vende të tjera, duke mos përfshirë SHBA-në, sipas një zëdhënësi të Departamentit të Mbrojtjes.

“Unë thjesht do të thoja, pa hyrë në atë që ofrojnë vendet e tjera, se ata kanë marrë platforma dhe pjesë shtesë për të qenë në gjendje të rrisin madhësinë e flotës së tyre, madhësinë e flotës së tyre të avionëve. Mendoj se do ta lija me kaq,” tha Pentagoni.

Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i tha CNN të shtunën se dërgesat nga paketa e fundit e ndihmës për sigurinë e administratës Biden në Ukrainë kanë filluar të mbërrijnë.

Presidenti amerikan Joe Biden miratoi javën e kaluar një paketë shtesë prej 800 milionë dollarësh armësh, municionesh dhe ndihmës për sigurinë për Ukrainën.

SHBA ka rënë dakord, për herë të parë, t’i sigurojë Kievit llojet e aftësive të fuqisë së lartë që disa zyrtarë të administratës Biden pak javë më parë i konsideruan si një rrezik shumë të madh përshkallëzimi, duke përfshirë 11 helikopterë Mi-17; 18 topa Howitzer 155 mm dhe 300 dronë të tjerë Switchblade./albeu.com