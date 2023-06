Naftë e lirë pa taksa, edhe jahti i famshëm i “James Bond” vjen të furnizohet në Sarandë

Saranda vijon të jetë një nga destinacionet kryesore të vendit tonë për ankorimin e jahteve luksoze për shkak se mund të furnizohen me karburant pa taksa, ndërkohë që fermerët dhe qytetarët e blejnë me çmime mesatare më të shtrenjta edhe se vendet e BE-së.

Porti i Sarandës bën të ditur se “një ikonë e vërtetë, jahti velier 121-vjeçar me tre shtylla veliere, Shenandoah of Sark, ka vizituar këto ditë qershori Sarandën dhe është ankoruar në kalatën e jahteve në port”.

Jahti me një gjatësi prej 44 metra dhe 8.17 metra i gjerë, me peshë 300 GT, kombinon pamjen klasike me pajisje moderne për komoditetin maksimal të ofruar në bordin e tij.

I ndërtuar në vitin 1902 në New York, SHBA dhe i rinovuar në 2018-2019, ai u ndërtua për performancë dhe lundrim në distanca të gjata në oqean dhe i ka shëtitur turistët e vet në qoshet më të largëta të botës në kushte ekstreme.

Në këtë jaht është realizuar një nga filmat më të famshëm të Hollywood-it “Agjenti 007”, “Golden Eye” me James Bond.

Nga janari deri në qershor Saranda ka tërhequr një numër të lartë turistësh të huaj, të kanë hyrë me kroçera dhe jahte turistike.