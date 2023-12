Ka ende shpresë për mbrojtjen nga ngrohja globale, OKB në rrugën e duhur

Negociatorët e BE-së kanë arritur të mbajnë gjallë shpresën për të kufizuar nivelet e ngrohjes globale për vitet e ardhshme.

Në fund të Konferencës së OKB-së për Klimën COP28 në Dubai, ata arritën të dakordësoheshin mbi qëllimet e Marrëveshjes së Parisit për të kufizuar rritjen mesatare globale të temperaturës në 1.5 Celsius mbi nivelet para-industriale. Me një fokus të veçantë në sektorin e energjisë, palët ranë dakord të përshpejtojnë tranzicionin nga karburantet fosile këtë dekadë, të ndërmarrin veprime për të reduktuar emetimet me 43% deri në vitin 2030 dhe të punojnë për të arritur emetimet neto zero deri në 2050.

Të gjitha palët janë zotuar të trefishojnë kapacitetin global të energjisë së rinovueshme dhe të dyfishojnë shkallën e përmirësimeve të efikasitetit të energjisë deri në vitin 2030. Kjo i jep një vrull të fuqishëm largimit nga karburantet fosile. Ekziston gjithashtu një marrëveshje për të trajtuar emetimet e metanit dhe emetimet e tjera jo CO2 brenda kësaj dekade, dhe për të hequr subvencionet joefikase të karburanteve fosile.

Në mënyrë të veçantë, BE-ja dha një kontribut të rëndësishëm në miratimin dhe funksionalizimin e një fondi të ri që i përgjigjet humbjeve dhe dëmeve. BE-ja dhe shtetet anëtare kanë kontribuar më shumë se 400 milionë euro, mbi dy të tretat e premtimeve fillestare të financimit.