Horoskopi financiar i 2023

Dashi

Nga ndikimi i Jupiterit, parashikohen shpenzime për martesë ose punë të lidhura me biznesin.

Ata që janë të punësuar, mund të presin rritje page gjatë tremujorit të dytë. Në përgjithësi, ky vit do të japë rezultate të ndryshme për çështjet e parasë.

Ndikimi i Jupiterit parashikohet t’ju sjellë një perspektivë më të mirë, për të rritur kursimet tuaja dhe mbështetjen financiare gjithashtu nga familja, por gjithçka do të varet nga mënyra se si i planifikoni financat tuaja për një periudhë afatshkurtër dhe afatgjatë, duke mbajtur parasysh prioritetet tuaja.

Për shkak të ndikimit të Saturnit, mund të mos arrini sukses apo të keni shumë përfitime nga tregu i aksioneve. Këshillohet të bëni më shumë kërkime, analiza dhe të ndiqni këshillat e ekspertëve për investime dhe tregti.

Demi

Ky vit duket se do t’ju plotësojë dëshirat në lidhje me paratë dhe financat, të cilat mund t’ju ndihmojnë të arrini atë që dëshironi.

Ju këshillohet që të bëni një plan të mirë bazuar në prioritetet. Gjithashtu është e rëndësishme të kurseni para në mënyrë që të menaxhoni jetesën me kursimet e arritura.

Duket gjithashtu se disa shpenzime të paplanifikuara mund t’ju godasin, kështu që është e rëndësishme që ju të menaxhoni financat tuaja siç sugjerohet.

Ndikimi i Jupiterit ju favorizon dhe mund t’ju japë mbështetje të mirë të fatit në aspektin e parave në vijim të vitit. Këshillohuni paraprakisht për të bërë investimin e duhur në tremujorin e dytë të këtij viti.

Binjakët

Në përgjithësi, këtë vit Jupiteri është gati të përmbushë dëshirat tuaja në lidhje me paratë dhe financat.

Mund të ketë shumë mënyra për të arritur përfitime financiare këtë vit, ndaj duhet të jeni të kujdesshëm me përpjekjet dhe qasjet tuaja.

Ju duhet të bëni kërkime dhe analizat e duhura përpara se të bëni ndonjë lloj investimi të madh.

Disa prej jush mund të nisin punë të reja apo të promohen në detyrë, të cilat mund të përmirësojnë gjendjen tuaj financiare. Mund të ketë plane të reja biznesi që mund të sjellin përfitime ekonomike, por në fazat e hershme duhet të jeni të kujdesshëm për investimet.

Gaforrja

Saturni mund të vonojë arritjen e fitimeve të pritura financiare në tremujorin e parë.

Trashëgimi nga familja apo pronat mund t’ju sjellin përfitime financiare, por ju duhet të tregoheni të duruar dhe të bëni çdo hap me durim dhe me gjithë verifikimet e duhura.

Është e mundur që disa prej jush të fitojnë ndonjë pronë ose tokë, përmes trashëgimisë ose investimit. Ndërsa Marsi mund t’ju sjellë shpenzime financiare, ai gjithashtu mund t’ju japë përfitime financiare nga udhëtimet në lidhje me punën apo biznesin.

Pronarët e bizneseve që merren me makineri ose prodhim mund të presin nxitje në rritjen e të ardhurave të biznesit. Thjesht provoni dhe shkoni me rrjedhën dhe sigurohuni që të mos e teproni.

Luani

Këtë vit, Saturni ju këshillon të shmangni përsëritjen e gabimeve të së shkuarës dhe të filloni të punoni me projektet dhe punën tuaj në vijim.

Mund të keni strese negative të panevojshme. Siç tregohet nga lëvizja e Marsit, duhet të shmangni autokritikën.

Duke praktikuar meditim të rregullt, do të jeni në gjendje të mbroheni nga efektet e dëmshme të Marsit dhe Saturnit, të cilat mund ta bëjnë të vështirë gjumin e mirë të natës si dhe të ndikojë në shëndetin tuaj.

Virgjëresha

Në tremujorin e parë, mund të ketë përfitime financiare nga puna e lidhur me biznesin dhe mbështetja financiare nga bashkëshorti juaj.

Në fazën e parë midis janarit dhe marsit, ata që janë profesionistë të pavarur mund të fitojnë edhe nga klientët tuaj.

Disa prej jush mund të hasin një vonesë në marrjen e ndihmës financiare nga familja, ndaj duhet të jeni të duruar. Disa prej jush mund të shpenzojnë para për të blerë një automjet ose për ta riparuar atë.

Siç tregohet nga lëvizja e ashpër e planetëve këtë vit, disa prej jush mund të pësojnë humbje financiare si pasojë e marrjes së një vendimi të keq në tremujorin e parë. Për sa u përket investimeve të mëdha dhe vendimeve financiare, do të ishte e dobishme të merrnit disa sugjerime nga ekspertët.

Peshorja

Viti duket të jetë mjaft i favorshëm për financat tuaja, si dhe për çështjet e menaxhimit të parave.

Në fillim të këtij viti, duhet të vendosni qartë të gjitha synimet tuaja financiare në mënyrë që të mund t’i menaxhoni mirë ato. Saturni duket se kërkon që të keni një plan solid dhe të menaxhoni financat.

Ekziston mundësia që paratë që keni fituar të marrin një dimension të ri. Venusi në tranzit tregon se ekziston mundësia e disa ngjarjeve aksidentale që mund të ndodhin, si për shembull investime të gabuara. Ose shpenzime të tepërta. Kjo ndoshta mund të shqetësojë pozicionin tuaj financiar në fillim.

Akrepi

Tranzicioni i planetëve tregon një fillim të begatë të vitit për ju. Mund të prisni të merrni disa shpërblime të mira nga investimet tuaja të vjetra dhe kjo është vetëm për shkak të ndikimit të Jupiterit.

Por, gjithashtu mund të përballeni me disa çështje të komplikuara pasi përparimet e vitit tregojnë se duhet të bëni një plan solid.

Menaxhimi i financave nuk është një detyrë e thjeshtë, pasi duhet bërë në mënyrën e duhur.

Shigjetari

Në fillim të vitit, Jupiteri dhe Afërdita duket se do të sjellin efekte shumë pozitive për ju për sa u përket financave.

Fati për paratë tregon mundësi të shumta që duket se ju vijnë. Përpjekjet tuaja duket se shpërblehen në përputhje me rrethanat dhe kjo mund t’ju motivojë të përpiqeni edhe më shumë.

Gjithçka mund të fillojë të shkojë drejt anës pozitive dhe mund të merrni rezultate më të mira.

Megjithatë, disa çështje të vjetra në lidhje me asetet tuaja mund të dalin përpara dhe mund të kërkoni vëmendje rreth muajit shkurt. Ju mund të mos arrini nivelin e dëshiruar të suksesit në planifikimin tuaj financiar rreth mesit të këtij muaji.

Bricjapi

Në fillim të këtij viti, ju mund të merrni mbështetje të madhe nga Jupiteri në çështjet që lidhen me arsimin tuaj.

Ndërsa viti përparon, ndikime të tjera mund të sjellin shumë shqetësime dhe për këtë arsye mund të mos jeni në gjendje të fokusoheni mirë.

Saturni tregon se mund të përballeni me konkurrencë të ashpër për shkak të së cilës mund t’ju duhet të luftoni më shumë përpara se të merrni rezultatet e dëshiruara, në fushën e studimeve apo biznesit.

Nga muaji shkurt, mund të keni mundësi të shumta për të fituar aftësi të reja.

Ujori

Pritet përmirësim dhe kthim i mirë nga investimet e vjetra në gjysmën e dytë të vitit. Këshillohet që të përfitoni sa më shumë në atë periudhë kohore.

Në fillim të këtij viti, Jupiteri mund të sjellë disa mundësi të mira fitimi për ju.

Mjafton të konsultoheni me një këshilltar me përvojë, përpara se të bëni ndonjë investim të ri. Ndërsa viti përparon, Saturni mund të sprovojë aftësitë tuaja të menaxhimit të parave.

Gradualisht, planetët mund t’ju bëjnë të aftë të gjeni një kuptim të statusit tuaj financiar dhe qëllimeve të ardhshme. Një menaxhim i mirë financiar është i rëndësishëm për të arritur rezultatet e dëshiruara. Shpenzimet duhet të shkurtohen dhe duhet të shikohet menaxhimi i duhur financiar.

Vendimet e rëndësishme financiare duhet të merren vetëm duke u konsultuar me njerëz me përvojë, ose disa anëtarë të familjes.

Peshqit

Viti 2023 pritet t’ju sjellë përfitime materialiste. Tregohuni pozitivë në çështjet që lidhen me investimet.

Ky vit ka të ngjarë të sjellë disa mundësi të mira që mund të arrijnë disa marrëveshje të mira financiare. Ju mund të jeni në gjendje të rrisni të ardhurat tuaja financiare.

Por, ndërsa viti përparon, mund të përballeni me disa situata të ndërlikuara. Ju duhet t’i trajtoni me shumë kujdes çështjet që lidhen me financat ose investimet. Mund t’ju duhet të pranoni sfida të reja, pasi Saturni mund të mos ju lejojë të arrini suksesin e dëshiruar aq lehtë.

Rreth muajit mars, mund të përballeni me një presion mbi gjendjen tuaj financiare për shkak të disa shpenzimeve të paplanifikuara, në tremujorin e fundit të 2022./Monitor/