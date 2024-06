Berisha zbulon detaje tronditëse për skandalin e Onkologjikut: Bashkëshortja e kushëririt të Ramës ka…

Kreu i PD-së, Sali Berisha ka folur mbrëmjen e sotme lidhur me skandalin e ndodhur tek spitali i Onkologjikut. Ai tha se ato ngjarje janë denoncuar por sipas tij kanë rënë “në vesh të shurdhët”.

Sipas tij kontrata që Edi Rama ka bërë me bashkëshorten e kushëririt, thotë se Vilmës do i paguhen çdo qindarkë për 475 mijë analiza, pavarësisht se bëhen apo nuk bëhen.

PJESË NGA FJALA E BERISHËS:

200 gra të tjerë, që mjekohen me një aparaturë tjetër, edhe atyre aparatura nuk u funksionon. Sillet kobalti, që është hequr nga përdorimi në 97 përqind të vendeve të botës. Plaset në një vend, nuk vihet në përdorim dhe merr shpirtra njerëzish me rrezatimin e tij mizor.

Të gjitha këto janë denoncuar, por veshët e shurdhër të aksionerëve të Bursës së Vdekjes nuk dëgjojnë klithmat e njerëzve që vdesin. Nuk dëgjojnë klithmat e njerëzve që vuajnë, por shohin se si fryhen xhepat e tyre. Miqtë e mi, nuk janë këto zbulime aksidentale, janë raporte zyrtare të dorëzuara me firmë, vulë të KLSH. Por, Ogerta kalon nga një ministri në një tjetër, Edi Rama fryn kontot e tij me paratë e krimit, Beqja tallet me shqiptarët dhe mbrohet nga narkoshteti.

Të dashur miq, në komision hetimor parlamentar, një zonjë e përgjegjshme në detyrën e vet, u deklaron parlamentareve se Vilma Nushi, kjo vampire me fytyrë njeriu, është paguar në 2 vjet e 9 muaj, 475 mijë analiza të pabëra kurrë. Është paguar sepse kontrata që Edi Rama ka bërë me bashkëshorten e kushëririt, thotë se Vilmës do i paguhen çdo qindarkë për 475 mijë analiza, pavarësisht se bëhen apo nuk bëhen. Prandaj dhe Vilmës iu paguan 1.880.000 analiza, ndërkohë që 475 mijë nuk ishin bërë kurrë. Këto janë vjedhur me kontratën. Kur i është kërkuar Korbës së Kovidit, Manastirliu të negociojë kontratën, ajo ka vazhduar të ushqehet si shushunjë me paratë e shqiptarëve sepse paguan Skrapin, paguan Dumanin, paguan Edi Ramën.