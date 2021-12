Twitter ndalon ndarjen e fotove dhe videove të njerëzve pa pëlqimin e tyre (FOTO LAJM)

Twitter të martën ndaloi ndarjen e fotove dhe videove të individëve privatë pa pëlqimin e tyre, tha kompania në një postim në blog. Përditësimi i politikës së tij të informacionit privat vë në dukje se njerëzit mund të kontaktojnë platformën e mikroblogimit për të hequr këto media. Ndalimi nuk zbatohet për figurat publike nëse mediat dhe postimet në Twitter janë me interes publik, por përmbajtja që shfaq ata njerëz mund të hiqet nëse faqja përcakton se është shpërndarë “për t’i ngacmuar, frikësuar ose përdorur frikën për t’i mbyllur gojën”.

“Ne gjithmonë do të përpiqemi të vlerësojmë kontekstin në të cilin përmbajtja shpërndahet dhe, në raste të tilla, ne mund të lejojmë që imazhet ose videot të mbeten në shërbim,” tha ai.

Nëse imazhi ose video është e disponueshme publikisht, po mbulohet nga mediat ose “i shton vlerë diskutimit publik”, mund të lejohet të qëndrojë në faqe, tha Twitter. Në postimin e saj në blog, kompania thekson se njerëzit mund të ndajnë imazhe të individëve privatë në një situatë krize për t’i ndihmuar ata, dhe kjo mund të tejkalojë rreziqet e sigurisë.

Masa është një zgjerim i politikës së informacionit privat të Twitter-it që kompania thotë se ka për qëllim të mbrojë njerëzit nga dëmtimi fizik ose emocional. Politika tashmë i ndalon përdoruesit e Twitter të ndajnë adresat e shtëpive të njerëzve, ID-të e qeverisë dhe informacione të tjera të ndjeshme. Twitter thotë se ndarja e moshës ose punës së dikujt, ose shpërndarja e pamjeve të ekranit të mesazheve me tekst nuk shkel rregullat e tij. Kompania gjithashtu ka një politikë të veçantë që ndalon përdoruesit të postojnë foto nudo të njerëzve pa pëlqimin e tyre.

Për të raportuar dikë për shkelje të kësaj politike, përdoruesit e Twitter mund të klikojnë në tre pikat në këndin e sipërm djathtas të tweet-it që thyen rregullat, të zgjedhin Raporto Tweet, të klikojnë “Është abuzive ose e dëmshme” dhe të zgjedhin “Përfshin informacione private”./h.ll/albeu.com

Beginning today, we will not allow the sharing of private media, such as images or videos of private individuals without their consent. Publishing people’s private info is also prohibited under the policy, as is threatening or incentivizing others to do so.https://t.co/7EXvXdwegG

— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021