Shpëtim për shumë përdorues që pendohen, iPhone sjell ndryshimin e ri

Sa herë keni dërguar një mesazh për të cilin më vonë jeni penduar shumë? Funksioni i shumëpritur në iPhone sapo ka ardhur dhe ju lejon të redaktoni ose mos dërgoni mesazhet e fundit përmes iMessage.

Sipas VP-së së vjetër të inxhinierisë softuerike, Craig Federighi: “Ne po shtojmë tre nga veçoritë më të lakmuara në mesazhe. A keni dërguar ndonjëherë një mesazh për të cilin më vonë jeni penduar? Nëse po, nuk ka nevojë të shqetësoheni sepse tani mund të modifikoni çdo mesazh që sapo keni dërguar. Kështu që ndoshta kjo gjë tashmë do t’i përkas së kaluarës”.

Mundësia për të redaktuar ose mos dërguar një tekst do të jetë e disponueshme për 15 minuta pasi mesazhi t’i dërgohet marrësit, ndërsa përdoruesit do të jenë në gjendje të rivendosin tekstet deri në 30 ditë pas dërgimit të tyre. Ju gjithashtu do të mund t’i shënoni si të padërguara në mënyrë që t’u ktheheni më vonë.

Përditësimi i shumëpritur do të bëhet realitet në vjeshtë përmes iOS 16 të Apple dhe premton të mos na bëjë të ndihemi sërish në siklet para ekraneve tanë.