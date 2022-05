Shfaqet konkurrenti i “TikTok”, ky është aplikacioni i ri që po komentohet kudo në treg

Instagram zuri vendin e Snapchat, TikTok ia kaloi Instagramit dhe tani ka ardhur konkurrenti i TikTok, i njohur si Clubhouse. Çfarë është një Clubhouse dhe pse është rritur 100% në popullaritet? Edhe një herë, Elon Musk po bën viral një aplikacion që pritet të na pushtojë shumë në të ardhmen e afërt.

Tashmë ka fituar shumë fansa besnikë dhe vlerësimet janë se me kalimin e kohës gjithnjë e më shumë njerëz do të dashurohen me këtë rrjet social që bazohet në zë.

Çfarë është një ‘klub’?

Është një “aplikacion i mediave sociale i bazuar në audio”, përmes të cilit përdoruesit mund të transmetojnë mesazhe audio, të flasin, të ndajnë histori, por edhe të shkëmbejnë ide me njerëz nga e gjithë bota.

Pas regjistrimit në aplikacion, mund të merrni pjesë në ‘chat room’ me tema të ndryshme. Nga atje ju zgjidhni nëse dëshironi të qëndroni dhe të shikoni si dëgjues ose nëse dëshironi të ndani mendimet tuaja.

Në thelb është një simulim i podkasteve dhe paneleve të diskutimit. Oprah, Ashton Kutcher, Elon Musk, Kevin Hart janë vetëm disa nga personazhet e famshëm që tashmë përdorin rrjetet sociale.

Problemet në këtë fazë janë 2:

Për t’u regjistruar duhet të keni marrë një ftesë nga dikush tjetër, por kjo pritet të ndryshojë së shpejti. Aplikacioni është aktualisht i disponueshëm vetëm për iPhone, megjithatë, dhe kjo pritet të ndryshojë së shpejti!

E sigurt është se ky është një aplikacion me përmbajtje interesante që funksionon edhe si një mjet i dobishëm pune, përveç argëtimit.