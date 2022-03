Rritje e lehtë e Bitcoin në treg, ekspertët zbulojnë arsyet

Monedha virtuale Bitcoin ka pësuar rritje gjatë dy javëve të fundit. Kjo e kaloi prej 45,000 dollarësh, por gjithashtu e ktheu kriptomonedhën më të madhe në botë në territor pozitiv në vit.

Monedha u rrit në rreth 47,000 dollarë në orën 15:30. në Hong Kong, më shumë se sa mbi intervalin prej 35,000 deri në 45,000 dollarë ku ka ngecur që nga fillimi i janarit. Me fitimet e reja, Bitcoin tani është rritur me rreth 1.4% për vitin, krahasuar me një rënie prej 4.7% për S&P 500.

Nëse Bitcoin mund të vazhdojë të depërtojë “në një mënyrë kuptimplote”, ai duhet të fitojë shumë vrull pozitiv, tha në një shënim të dielën Matt Maley, kryestrategu i tregut në Miller Tabak + Co. Rick Bensignor, presidenti i Bensignor Investment Strategies, i cili tha se Bitcoin është “në prag të një rritje prej 20%.

Bitcoin po vendos hapësirë midis çmimit të tij dhe mesatares lëvizëse 50-ditore. Zhvillimi i parë ishte orientimi që Joe Biden i dha administratës që të shihnin mundësitë për rregullimin e këtij tregu, e ndjekur nga deklarata e shefes së Thesarit Janet Yellen si edhe nevoja e oligarkëve rusë për të bërë dhe pranuar pagesa në kriptomonedha pas sanksioneve nga Perëndimi.

“Ethereum” është rritur me më shumë se 4.7 për qind në 24 orët e fundit, duke tejkaluar vlerën prej 3,300 dollarësh. Ndërsa BNB lëviz rreth 430 dollarë, “Dogecoin” po lëviz në brezin 0,148624 dollarë dhe Shiba është në brezin 0,0002637 dollarë.

Ajo që ndikoi më shumë në rritje duket të ketë qenë deklkarata e Yellen, e cila tha se Thesari i shihte pozitivisht kriptomonedhat, të cilat sipas saj ofronin lehtësi në kryerjen e pagesave. Ky është një ndryshim thelbësor në qendrimin e SHBA-ve në lidhje me kriptomonedhat, pasi më herët i kanë parë me dyshim.

Fitimet e Bitcon që nga mesi i marsit – edhe kur lufta e Rusisë në Ukrainë u zvarrit – gjithashtu e forcuan atë kundrejt arit, rivalit të tij tradicional të strehës së sigurt.