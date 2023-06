Pas Binance, paditet edhe Coinbase

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ngriti një padi kundër Coinbase me arsyetimin se ka shkelur ligjet e SHBA-së për letrat me vlerë.

Pas Binance, faqja më e madhe e tregtimit të kriptove në botë, edhe Coinbase u padit gjithashtu nga SEC. “Mangësitë e Coinbase në çështjet e lidhura kanë ulur ndjeshëm mbrojtjen e investitorëve,” tha kryetari i SEC, Gary Gensler.

Detajet e akuzave janë përfshirë në dosjen e padisë së ngritur ndaj Coinbase, faqes së dytë më të madhe të tregtimit të kriptove në botë, pas Binance. Coinbase gjithashtu pretendohet se ka “operuar si një firmë brokerimi e paregjistruar” që nga viti 2019.

Pas lajmit të padisë, vlera e aksioneve të Coinbase ra me 16.2 përqind.

Ndaj BINANCE tashmë është ngritur padi

Dje, SEC paditi faqen e kriptomonedhave Binance dhe CEO-n e saj, Changpeng Zhao, me arsyetimin se kishin operuar një “rrjet gënjeshtrash”.

Ankesa e SEC e paraqitur në gjykatën federale në Washington përfshinte 13 akuza kundër Binance, Zhao dhe tregtimit të pavarur të kriptomonedhave në SHBA.

SEC pretendoi se Binance krijoi vëllim tregtar artificial, përdori paratë e klientëve pa leje dhe nuk arriti të parandalonte qytetarët amerikanë që të përdornin platformën.

RËNIE E BITCOIN

Pasi këtyre zhvillimeve, Bitcoin pësoi rënie tē madhe prej 7.65%.

