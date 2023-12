Më thuaj se si e përdor internetin qe të të them se kush je (dhe sa para ke)

Sa më shumë ta përdorni, aq më shumë mëson për ne

Ne përdorim internetin për të kërkuar informacion për gjithçka, por ajo që ndoshta nuk e kuptojmë është se sa më shumë përdorim internetin, aq më shumë të dhëna mund të mblidhen dhe aq më shumë algoritmet mësojnë për ne.

Studimi

Hulumtimi, i botuar nga The Journal of the Royal Society of Interface, një revistë shkencore mujore e rishikuar nga kolegët e Shoqërisë Mbretërore, tregon se përdorimi i internetit gjithashtu mund të zbulojë statusin tuaj socio-ekonomik shumë më tepër sesa keni dyshuar ndonjëherë.

Të dhënat

Studiuesit përdorën të dhëna nga 3.7 miliardë regjistrime të trafikut celular të mbledhura në Francë nga kompania e telekomunikacionit Orange. Studimi mblodhi të dhëna midis majit dhe qershorit 2017 dhe i krahasoi ato me të dhënat e regjistrimit socio-ekonomik të mbledhura në 2014-2015.

Netflix, Spotify dhe njoftime

Studimi zbulon se leximi i lajmeve, përdorimi i platformave të transmetimit si Netflix ose Spotify, përgjigjja ndaj emaileve ose biseda në Whatsapp do të ishin aktivitete më të zakonshme mes njerëzve që jetojnë në lagje më të pasura.

Facebook, YouTube dhe Snapchat

Në të kundërt, përdorimi i rrjeteve sociale si Facebook ose Snapchat, shikimi i videove në Youtube ose kërkimi i imazheve ose videove për të rritur në internet do të ishin aktivitete më të zakonshme midis njerëzve më pak të pasur.

Disa aplikime janë më të zakonshme në grupe të caktuara socio-ekonomike

Kjo nuk do të thotë se nuk ka njerëz të pasur që shikojnë YouTube ose që njerëzit e varfër nuk përdorin Whatsapp. Thjesht do të thotë që disa aplikacione janë shumë më të njohura në grupe të caktuara shoqërore sesa në të tjerët.

Jo të gjitha aplikacionet zbulojnë kaq shumë

Megjithatë, jo të gjitha aplikacionet zbulojnë aq shumë për përdoruesit e tyre. Studimi tregon se Instagram dhe Twitter, për shembull, kanë tërheqje shumë të gjerë dhe tërheqin pak a shumë të njëjtin numër njerëzish nga të gjitha prejardhjet. Duket sikur të gjithëve u pëlqen të ndajnë mendimet dhe selfiet e tyre.

Arsimi është një faktor kyç

Arsimi është një faktor kyç që përcakton se në cilat aktivitete angazhohen më shpesh në internet njerëzit nga grupe të ndryshme ekonomike. Njerëzit me një nivel më të lartë arsimor priren të lexojnë më shumë lajme, ndërsa njerëzit me një nivel arsimor më të ulët priren të përdorin më shpesh mediat sociale.

Pasuria, arsimi dhe pabarazia

Hendeku në përdorimin dixhital është aq i thellë midis zonave me të ardhura të ulëta dhe të larta ose me arsim të ulët dhe të lartë, saqë mund të përdoret për t’i dalluar qartë ato nga njëra-tjetra ose, në të vërtetë, për të identifikuar përbërjen relative të këtyre grupeve në një zonë e caktuar”, thuhet në studim.

Korrelacioni nuk nënkupton kauzën

Megjithatë, korrelacioni nuk nënkupton kauzën dhe, për rrjedhojë, lind një pyetje tjetër: njerëzit bëhen të pasur falë arsimit apo arsimohen sepse mund ta përballojnë atë?

Lufta kundër pabarazisë

Studiuesit donin të demonstronin se kishte një hendek midis pasurisë, arsimit dhe përdorimit të internetit. Ata besojnë se kanë pasur sukses dhe tani shpresojnë se këto rezultate do të ndihmojnë në luftimin e pabarazisë sociale.

Hapsira

“Ne gjetëm një boshllëk të madh,” tha për gazetën spanjolle El País, bashkëautori i studimit dhe studiuesi i Institutit të Teknologjisë në Massachusetts, Esteban Moro. “Studimi ynë hap rrugën për krijimin e treguesve që na lejojnë të analizojmë këtë boshllëk dhe evolucionin e tij.

Duke ditur shumë

Ndërsa ekipi që qëndron pas studimit të publikuar nga Shoqëria Mbretërore mund të ketë qëllime fisnike, ndonjëherë ky informacion mund të jetë i dobishëm për qëllime më pak altruiste.

Skandali i privatësisë

Kjo është ajo që ndodhi me Cambridge Analytica, një kompani konsulence britanike që po përdorte të dhënat e përdoruesve të Facebook për të krijuar reklama politike për klientët e saj.

Ndikoni në votim

Duke mbledhur informacione nga rreth 87 milionë profile në Facebook, Cambridge Analytica arriti të lëkundë votën në favor të Brexit dhe gjithashtu ndikoi në fushatën presidenciale të Donald Trump.

Fabrika e konsensusit

A është kjo e vetmja gjë që bëri? Krijoni reklama të përshtatura për njerëz më pak të arsimuar dhe më pak të motivuar politikisht në rrjetet sociale. Duke u ndjerë i injoruar nga shoqëria kryesore, kjo audiencë e synuar ishte e etur të votonte për diçka që ata mendonin se i drejtohej posaçërisht atyre.

Përmirësim, jo ​​ndarje

Le të shpresojmë vetëm se studimet e të dhënave si ai i publikuar nga Shoqëria Mbretërore mund të ndihmojnë shoqërinë të përmirësohet, në vend që ta ndajë atë edhe më shumë. /zero1.al