Me këto fjalëkalime, ju keni shanset më të mira për t’u hakuar: A është i juaji në listë?

Hulumtimet e reja kanë treguar se shumica e njerëzve ende nuk pëlqejnë të krijojnë fjalëkalime më të sigurta, pavarësisht se shumë prej tyre kanë qenë viktima të hakerëve.

Dojo, një biznes kartash me bazë në Londër, analizoi 100.000 fjalëkalime të thyera, sipas Qendrës Kombëtare të Sigurisë Kibernetike të Qeverisë Britanike (NCSC).

“123456”, “qwerty” dhe “password” u zbulua se ishin fjalëkalimet më të hakuara. “Këto sekuenca janë shumë të lehta për t’u mbajtur mend dhe kapërcejnë gjuhët dhe kulturat, gjë që i bën ato një zgjedhje shumë të popullarizuar të fjalëkalimeve në mbarë botën,” tha Doja.

Gjithashtu është përcaktuar se emrat e kafshëve shtëpiake apo shprehjet simpatike si “dashuri”, “bebe” dhe “engjëll” janë ndër fjalëkalimet më të hakuara. Lista përfshin gjithashtu fjalëkalime që përfshijnë emra kafshësh, ngjyra ose fjalë sharje.

Ekspertët bëjnë thirrje për përdorimin e fjalëkalimeve të komplikuara me kombinime unike të shkronjave dhe numrave, me përdorimin e vërtetimit me dy faktorë. 2FA kërkon që përdoruesi të jep informacion shtesë me fjalëkalimin, si p.sh. një kod të dërguar me mesazh me tekst.

Pra, si ta mbroni veten nga rreziqet e internetit? Si fillim, përdorni fjalëkalime të sigurta.

Këto janë, sipas Qendrës Britanike për Sigurinë Kibernetike, 20 fjalëkalimet më të shpeshta të hakuara sipas kategorive:

1. Emrat e kafshëve shtëpiake/shprehjet simpatike ose shprehjet e dashurisë

2. Emrat

3. Kafshët

4. Emotikontë

5. Ushqimi

6. Ngjyrat

7. Mallkime

8. Veprimet e përgjithshme

9. Anëtarët e familjes

10. Markat e makinave

11. Qytetet

12. Emra të markave të ndryshme

13. Vendet

14. Sporti

15. Fetë

16. Hobi

17. Kushtet e motit

18. Pije

19. Emrat e platformave të rrjeteve sociale

20. Shenjat e zodiakut